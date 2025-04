Hauptredner

Günther Meyringer

CEO und Vorsitzender des Verwaltungsrats Asseco CEIT

Günther Meyringer verfügt über eine fundierte Ausbildung im Bereich Informatik, die er an der Technischen Universität Wien erfolgreich abgeschlossen hat. Darüber hinaus absolvierte er sein M.A.S.-Studium an der Donau-Universität Krems und sein Postgraduiertenstudium in Künstlicher Intelligenz und Maschinellem Lernen an der Columbia University in New York.

Im Laufe seiner beruflichen Tätigkeit übernahm er erfolgreich mehrere Führungspositionen in Technologie- und Telekommunikationsunternehmen in ganz Mitteleuropa. Günther Meyringer bekleidet die Position des CEO und Vorstandsvorsitzenden von Asseco CEIT und Geschäftsführer von Asseco CEIT CZ in der Tschechischen Republik.