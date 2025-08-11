Klüber Lubrication, ein Spezialist für Hochleistungsschmierstoffe, verfolgt mit seinem Programm Klüber Energy Efficiency einen pragmatischen Ansatz zur CO 2 -Reduktion: Durch den gezielten Einsatz synthetischer Schmierstoffe lassen sich Energieverbräuche von Maschinen und Anlagen in verschiedensten Industriebereichen messbar senken – oft um mehrere Prozent. Das klingt zunächst unspektakulär, doch bei energieintensiven Prozessen kann das Kosteneinsparungen in fünf- bis sechsstelliger Höhe bedeuten.

„Wir sprechen hier nicht von theoretischen Potenzialen, sondern können auf zahlreiche Projekte in den letzten zwei Jahrzehnten zurückblicken. Unsere damit verbundenen Serviceleistungen sind konform mit dem im IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol) und der ISO 50015 festgelegten Verfahren. Im Jahr 2024 konnten wir für unsere Kunden dokumentierte Einsparungen von 641.000 MWh, das sind 143.000 Tonnen CO 2 eq, erreichen,“ erklärt Hermann Siebert, Leiter Anwendungstechnik und Nachhaltigkeitsspezialist, Klüber Lubrication Austria.

Die Methode: Die aktuell verwendeten Schmierstoffe werden durch leistungsfähigere Schmierstoff-Alternativen ersetzt, die den Energiebedarf reduzieren.