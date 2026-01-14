Der Wachstumskurs von PMS Elektro- und Automationstechnik machte einen weiteren Schritt notwendig: den Bau einer neuen, 8.500 m² großen Produktionshalle im Kärntner Lavanttal. Seit rund 20 Jahren betreut das Unternehmen nationale wie internationale Kunden mit ausgereiften Teil- und Gesamtlösungen im Bereich Elektro- und Automationstechnik. „Wir sind über die Jahre stark gewachsen. Es war an der Zeit, größer zu denken und entsprechend zu investieren“, erklärt PMS.

Im Zuge des Neubaus stand rasch fest, dass das Hallenklimasystem eine zentrale Rolle spielen würde. Gesucht war eine Lösung, die Heizung, Kühlung sowie Be- und Entlüftung effizient miteinander verbindet. Die Entscheidung fiel auf ein modulares System von Hoval, das alle Anforderungen in einer integrierten Lösung vereint. Nun sorgen zwei RoofVent®- sowie zwölf TopVent®-Geräte in Kombination mit jeweils integrierten Wärmepumpen für frische Luft und konstante Wohlfühltemperaturen in der Halle.