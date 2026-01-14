Zukunftssichere Hallenklima-Lösung : Ein System für perfektes Hallenklima
Der Wachstumskurs von PMS Elektro- und Automationstechnik machte einen weiteren Schritt notwendig: den Bau einer neuen, 8.500 m² großen Produktionshalle im Kärntner Lavanttal. Seit rund 20 Jahren betreut das Unternehmen nationale wie internationale Kunden mit ausgereiften Teil- und Gesamtlösungen im Bereich Elektro- und Automationstechnik. „Wir sind über die Jahre stark gewachsen. Es war an der Zeit, größer zu denken und entsprechend zu investieren“, erklärt PMS.
Im Zuge des Neubaus stand rasch fest, dass das Hallenklimasystem eine zentrale Rolle spielen würde. Gesucht war eine Lösung, die Heizung, Kühlung sowie Be- und Entlüftung effizient miteinander verbindet. Die Entscheidung fiel auf ein modulares System von Hoval, das alle Anforderungen in einer integrierten Lösung vereint. Nun sorgen zwei RoofVent®- sowie zwölf TopVent®-Geräte in Kombination mit jeweils integrierten Wärmepumpen für frische Luft und konstante Wohlfühltemperaturen in der Halle.
Fokus auf Mitarbeiterkomfort
Rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten täglich in der Produktionshalle. Für die Geschäftsleitung war klar, dass ein angenehmes Raumklima nicht nur im Büro, sondern auch in der Fertigung entscheidend ist. „Produktionsmitarbeiter werden bei der Arbeitsplatzgestaltung oft übersehen. Uns war wichtig, für alle optimale Bedingungen zu schaffen“, so PMS. Das Hallenklimasystem ermöglicht eine zonenweise, schnelle und individuelle Regelung der Temperaturen – abgestimmt auf die jeweiligen Arbeitsbereiche.
Flexibel geplant, schnell umgesetzt
Ursprünglich war eine Fußbodenheizung und -kühlung vorgesehen. Im Laufe des Projekts prüfte PMS jedoch alternative Konzepte und entschied sich letztlich für das dezentrale Wärmepumpensystem von Hoval. Aufgrund des fortgeschrittenen Planungsstands war eine rasche Umsetzung gefragt. „Die Projektierungszeit war sehr kurz. Dank der modularen Bauweise und kurzen Fertigungszeiten konnte das System termingerecht realisiert werden, ohne den Bauablauf zu verzögern“, erläutert Christoph Steinhäusler, Leiter Produktmanagement Klimatechnik bei Hoval.
Nachhaltig und zukunftssicher
Alle installierten RoofVent®- und TopVent®-Geräte sind mit 30-kW-Luftwärmepumpen ausgestattet, die ihre Leistung automatisch dem aktuellen Heiz- oder Kühlbedarf anpassen. Ein wesentlicher Entscheidungsfaktor war zudem die geplante Kombination mit einer Photovoltaikanlage. „Den künftig selbst erzeugten Strom nutzen wir vollständig für den Betrieb des Hallenklimasystems. Damit verbinden wir Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und hohen Komfort“, fasst die Geschäftsleitung zusammen. Das Ergebnis ist ein zukunftssicheres Hallenklimakonzept, das Wirtschaftlichkeit und Mitarbeiterzufriedenheit gleichermaßen in den Mittelpunkt stellt.
Über Hoval:
Hoval zählt international zu den führenden Unternehmen für Heiz- und Raumklima-Lösungen. Mit mehr als 80 Jahren Erfahrung und einer familiär geprägten Teamkultur gelingt es der Firmengruppe immer wieder, mit außergewöhnlichen Lösungen und technisch überlegenen Entwicklungen zu begeistern. Diese Führungsrolle verpflichtet zu Verantwortung für Energie und Umwelt, der das Unternehmen mit einer intelligenten Kombination unterschiedlicher Heiz-Technologien und individueller Raumklima-Lösungen entspricht.
Darüber hinaus sind persönliche Beratung und ein umfassender Kundenservice typisch für die Welt von Hoval. Mit rund 2.500 Mitarbeitenden in 15 Gruppengesellschaften weltweit versteht sich Hoval nicht als Konzern, sondern als eine große, global denkende und agierende Familie. Hoval Heiz- und Raumklima-Systeme werden heute in über 50 Länder exportiert.