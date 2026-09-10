DEXIS Austria zählt zu den führenden Zulieferern für die Industrie in Österreich und bietet innovative Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.Mit einem breiten Sortiment an technischen Produkten in den Bereichen Antriebstechnik, Fluidtechnik, Wälzlager, Arbeitsschutz und Betriebsausstattung sowie umfassenden 360°-Lösungen entlang der Supply Chain trägt das Unternehmen zur Leistungssteigerung seiner Kunden bei. Die Zentrale befindet sich in Pasching, Oberösterreich.

Auch über die Grenzen Österreichs hinaus ist die DEXIS Gruppe kompetenter Partner in der Beschaffung. Mit Standorten in 12 Ländern werden internationale Kunden betreut und europaweite Versorgungskonzepte umgesetzt.

DEXIS Austria führt über 500 renommierte Marken und bietet Zugriff auf mehr als eine Million Produkte, 50.000 davon lagernd in Österreich. Das Sortiment wird durch zahlreiche Produktservices ergänzt. DEXIS Austriaunterstützt seine Kunden mit Bewirtschaftungs- und E-Business-Lösungen, die helfen, Prozesskosten entlang der Supply Chain zu senken. Der technische Händler trägt aktiv zur Optimierung der Anlagen und Verbesserung der Produktivität bei. Mit Predictive Maintenance-Lösungen reduziert DEXIS Austria den Zeit- und Kostenaufwand für seine Kunden bei der industriellen Wartung.