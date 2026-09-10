Exklusiver Zugang zu Viledon Filtern : DEXIS Austria erweitert Portfolio um Filtrationslösungen von Freudenberg
Filtration als Schlüssel für effiziente Prozesse
Steigende Anforderungen an Anlagenperformance, Energieeffizienz und Umweltstandards machen leistungsfähige Filtrationslösungen zu einem entscheidenden Faktor in der Industrie. DEXIS Austria erweitert sein Portfolio gezielt um Lösungen von Freudenberg – von Filtermatten über Filterzellen bis hin zu mehrstufigen Filtersystemen für industrielle Anwendungen.
Mit Freudenberg und der Marke Viledon stärken wir unser Portfolio um eine Premiumlösung in der industriellen Filtration und unterstreichen unseren Anspruch, ganzheitliche technische Lösungen zu bieten.Stefan Hinterberger, Director Commercial Sales & Offer bei DEXIS Austria
DEXIS Austria: Mehrwert durch technische Kompetenz
Als enger Partner von Freudenberg übernimmt DEXIS Austria eine in weiten Teilen Österreichs exklusive Rolle im Vertrieb der Viledon Produktpalette. Kunden profitieren von direktem Zugang zu einem weltweit führenden Filtrationsspezialisten sowie von umfassender technischer Beratung – von der Auswahl und Auslegung bis hin zur gezielten Optimierung der Filtrationslösung.
Mit unserem Partner DEXIS Austria verbindet uns nicht nur ein gemeinsames Werteverständnis, sondern auch das gemeinsame Ziel, mit innovativen Filtrationslösungen zu sauberer Luft und nachhaltigen Industriestandards beizutragen.Claus Feinauer, Regional Market Manager Export bei Freudenberg Filtration Technologies
Logistische Exzellenz und Vor-Ort-Kompetenz
Mit einem Zentrallager in Pasching mit über 50.000 Artikeln gewährleistet DEXIS Austria eine hohe Lieferfähigkeit und schnelle Reaktionszeiten. Ergänzt wird das Angebot durch maßgeschneiderten Zuschnitt von Freudenberg Filtermatten sowie persönliche Betreuung durch ein erfahrenes Vertriebsnetzwerk.
Europäische Stärke für internationale Kunden
Als Teil von DEXIS Europe profitieren Kunden insbesondere bei internationalen Strukturen von einem entscheidenden Vorteil: eine standardisierte Versorgung aus einer Hand über Ländergrenzen hinweg. Das europäische Netzwerk ermöglicht konsistente Systeme und Lösungen sowie die effiziente Betreuung mehrerer Standorte.
Fokus auf Effizienz, Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit
Moderne Filtrationslösungen leisten einen wichtigen Beitrag zur Reduktion von Energieverbrauch, Emissionen und Betriebskosten. Gemeinsam mit Freudenberg unterstützt DEXIS Austria seine Kunden dabei, Prozesse effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Dieses Engagement wird auch durch die EcoVadis Gold-Zertifizierung 2025 für DEXIS Austria unterstrichen – ein Beleg für hohe Standards in den Bereichen Umwelt, Ethik und verantwortungsvolle Unternehmensführung.
Über DEXIS Austria GmbH
DEXIS Austria zählt zu den führenden Zulieferern für die Industrie in Österreich und bietet innovative Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.Mit einem breiten Sortiment an technischen Produkten in den Bereichen Antriebstechnik, Fluidtechnik, Wälzlager, Arbeitsschutz und Betriebsausstattung sowie umfassenden 360°-Lösungen entlang der Supply Chain trägt das Unternehmen zur Leistungssteigerung seiner Kunden bei. Die Zentrale befindet sich in Pasching, Oberösterreich.
Auch über die Grenzen Österreichs hinaus ist die DEXIS Gruppe kompetenter Partner in der Beschaffung. Mit Standorten in 12 Ländern werden internationale Kunden betreut und europaweite Versorgungskonzepte umgesetzt.
DEXIS Austria führt über 500 renommierte Marken und bietet Zugriff auf mehr als eine Million Produkte, 50.000 davon lagernd in Österreich. Das Sortiment wird durch zahlreiche Produktservices ergänzt. DEXIS Austriaunterstützt seine Kunden mit Bewirtschaftungs- und E-Business-Lösungen, die helfen, Prozesskosten entlang der Supply Chain zu senken. Der technische Händler trägt aktiv zur Optimierung der Anlagen und Verbesserung der Produktivität bei. Mit Predictive Maintenance-Lösungen reduziert DEXIS Austria den Zeit- und Kostenaufwand für seine Kunden bei der industriellen Wartung.