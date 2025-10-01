Eine derartige Stahlkonstruktion war es auch, die PICHLER projects für Ceramica Sant’Agostino neu errichtete – denn die alte Anlage war so stark beschädigt, dass sowohl der Wiederaufbau des Produktionsbereichs mit einer Stahlkonstruktion als auch die Errichtung eines neuen automatischen vertikalen Lagers erforderlich war. Letzteres ist das erste seiner Art, das komplett aus Baustahl errichtet wurde und zudem als erstes Projekt dieser Kategorie nach den aktuellen technischen Baunormen für seismische Einwirkungen konzipiert wurde.

Und was macht diese Konstruktion so besonders? „Ein herkömmliches Lager besteht aus Standard-Metallprofilen für Regalsysteme, die in der Regel in bestehende Gebäude integriert werden. In einem selbsttragenden Lager hingegen tragen die Metallstrukturen sowohl die Palettenregale als auch die Wände und die Dachkonstruktion. Damit wird ein vertikales, selbsttragendes Hochregallager zu einem eigenständigen Gebäude, das auch die entsprechenden Anforderungen erfüllen muss“, erklärt Alberto Brignach, Projektleiter bei PICHLER projects.

Das neue Lager ist zudem vollständig automatisiert und benötigt im Inneren kein Personal. Es wurde so ausgelegt, dass sein nicht-dissipatives Tragwerk bei einem Erdbeben einen Verhaltensbeiwert (q-Faktor) von 1 erreicht.