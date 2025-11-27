Es liegt nicht an der Technik. Die kann mehr, als die Teams ihr zutrauen. Maximilian Gismondi, CEO und Gründer von Backwell Tech bringt es auf den Punkt: Es liegt am "Black-Box-Dilemma". Wenn eine KI dem Manager sagt: "Ändere diese Parameter!" oder "Passe diesen Preis an", hat der genau zwei Optionen: blind folgen oder die Empfehlung ignorieren. Und weil niemand in einer Millionen-Euro-Entscheidung mit "Der Algorithmus hat’s gesagt" argumentieren will, läuft es meistens auf Option zwei hinaus: ignorieren und weitermachen wie immer.

Das Berliner KI-Unternehmen Backwell Tech setzt an dieser Wunde an und bringt eine Erklärbare Prädiktive KI ("Explainable AI –XAI") auf den Markt. Die Mission ist klar: Eine KI, die nicht nur richtig liegt, sondern auch verständlich ist. Denn erst wenn Teams nachvollziehen können, warum eine Business-Empfehlung entsteht, wird daraus echte Umsetzung – und damit echter wirtschaftlicher Nutzen.

"KI-gestützte Prognosen müssen verständlich und überprüfbar sein, sonst sind sie wirtschaftlich nicht nutzbar", erklärt Maximilian Gismondi, "Transparenz ist essenziell, um Vertrauen in datengetriebene Entscheidungen zu schaffen".

Backwell Tech stellt deshalb eine KI-Plattform vor, die keine Geheimnisse produziert, sondern aus Unternehmensdaten gezielt präzise Vorhersagen zu zentralen Geschäftskennzahlen liefert. Wenn sie eine Empfehlung gibt, kommt gleich die Story dazu: Welche Daten, welche Trends, welche Signale, welches Marktverhalten. Kein mystischer Algorithmus-Nebel aus dem schwarzen Kasten, sondern nachvollziehbare Kausalketten. Genau das, was Manager brauchen, wenn sie Entscheidungen vor Vorstand, Behörden, Kunden oder einfach dem eigenen Team erklären müssen.