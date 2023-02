SAP SE hat am 30. Jänner bekanntgegeben, dass die BMW Group ihre strategische Partnerschaft mit SAP weiter ausbauen wird, um den digitalen Wandel im Unternehmen zu beschleunigen.

Mit der RISE-with-SAP-Lösung wird die BMW Group ihre gesamte SAP-Software-Landschaft migrieren. Um gemeinsame Innovationen für kritische Geschäftsbereiche – darunter Finanzen, Teileversorgung, Lagerhaltung und Produktion – umzusetzen, führt die BMW Group ihre Cloud-Strategie mit den bestehenden SAP-S/4HANA-Systemen zusammen. So wird die BMW Group künftig schneller, umfassender und effizienter digitalisieren können.

Ausbau einer langjährigen strategischen Partnerschaft



Die BMW Group und SAP blicken bereits auf eine langjährige strategische Partnerschaft zurück. Im Rahmen von der RISE with SAP Lösung wird die BMW Group Zugriff auf eine Cloud-Plattform für durchgängige Geschäftsprozesse haben. Alexander Buresch, CIO und Senior Vice President BMW Group IT betonte: „Diese strategische Zusammenarbeit baut unseren Digitalisierungsvorsprung aus. Wir erhöhen damit die Flexibilität unserer Infrastruktur und schaffen maximale globale Skalierbarkeit. Und das Wichtigste: Wir können damit viel schneller als bisher Business-Innovationen zu unseren Kunden und Anwendern bringen. Deshalb freue ich mich sehr auf die nächsten Schritte auf dieser gemeinsamen Reise mit SAP.“

Thomas Saueressig, Mitglied des Vorstands der SAP SE und verantwortlich für SAP Product Engineering, fügte hinzu: „Unsere beiden Unternehmen verbinden 30 Jahre vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mit dem Ausbau unserer Partnerschaft gehen wir einen entscheidenden Schritt in eine digitale Zukunft. Das zeigt, wie SAP S/4HANA Cloud und unser breites Lösungsportfolio die Grundlage für Unternehmen schaffen, um Innovationen voranzutreiben und somit langfristig ihren Erfolg im globalen Wettbewerb zu sichern.“

Gemeinsam die Zukunft der Automobilindustrie gestalten



RISE with SAP bündelt die Lösungen, Services und Werkzeuge, die für die Unternehmenstransformation erforderlich sind, in einem Vertrag. Damit kann die BMW Group die neuesten Technologien und Cloud- Lösungen von SAP kombinieren, um Geschäftsinnovation voranzutreiben. Im Rahmen der erweiterten Partnerschaft werden die BMW Group und die SAP von einem traditionellen Lizenzmodell zu einem ganzheitlichen Betriebsmodell übergehen, das Infrastruktur, Cloud-Anwendungen und Betrieb abdeckt. Gemeinsam werden sie die Zukunft von Geschäftsprozessinnovation in der Automobilindustrie gestalten.