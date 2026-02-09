Biologische Reinigungsstufen, die ursprünglich für bestimmte Produktionsvolumina und Schmutzstoffprofile entwickelt wurden, stehen derzeit vor Herausforderungen. Das Problem ist weder mangelnde Mikrobiologie noch veraltete Technik per se – es ist ein physikalisches Limit. Die Funktionsweise von herkömmlichen Druckbelüftungssystemen, bei denen Luft mit einem Sauerstoffanteil von 21 Prozent in Belebungsbecken gepresst wird, stößt an die Grenzen der Gaslöslichkeit.

Selbst optimierte Systeme nutzen nur etwa 30 Prozent des eingeblasenen Sauerstoffs. Der Rest entweicht als ungenutzte Bläschen in die Atmosphäre. Dieser Kreislauf wird zum Flaschenhals, wenn der biochemische Sauerstoffbedarf (BSB5) durch eine höhere Produktionslast steigt. Dann fehlt den abbauenden Mikroorganismen der Treibstoff. Die Überschreitungen der Grenzwerte führen zu kostenintensiven Notlösungen wie chemischen Nachbehandlungen oder Produktionsdrosselungen.