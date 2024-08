Die Verfolgung und Speicherung des Material- und Energieverbrauchs, der CO2-Emissionen sowie der Behandlungs- und Transportdauer ermöglicht auch deren statistische oder noch anspruchsvollere AI-Auswertung. Dies dient der Anpassung der entsprechenden Parameter, die für entsprechende Prognosen in den Produktionsplanungs-, Terminierungs- und Steuerungskomponenten des PMS verwendet werden. Die PCF-Berechnungen im PMS von PSImetals entsprechen dabei den Definitionen von Scope 1, 2 und 3 im GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard.



Ein Manufacturing Execution System mit Qualitätsmanagement auf Basis von Prozess-Snapshots entlang aller Produktionsschritte bietet einen idealen Rahmen für die Verfolgung des Product Carbon Footprint (PCF). PSImetals hat diese Art von PCF-Ansatz mit hierarchisch definierten THG-Emissionsfaktoren auf den Ebenen Produktionsbereich, Produktionslinie und Produktionsschritt umgesetzt. So können CO2e-Emissionen in Echtzeit auf Stück- und Produktebene entlang der gesamten Kette von Produktionsschritten berechnet und verfolgt werden, und die Ergebnisse werden auf den entsprechenden Materialgenealogieknoten gespeichert.