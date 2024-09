Die Studie über die Ausgaben der Besucher basiert auf dem Ergebnis von über 8.500 Online-Befragungen. Neben dem Festspielbetrieb wurden zudem die Investitionen in die Modernisierung und Erweiterung des Festspielbezirks untersucht und die volkswirtschaftlichen und fiskalischen Effekte sowie die Impulse für den Arbeitsmarkt berechnet.

Nach Angaben der Salzburger Festspiele wurden im Jahr 2022 über 240.000 Karten verkauft. Wie daraus hervorgeht, schaffen die Salzburger Festspiele alljährlich direkt und indirekt eine Wertschöpfung von fast 200 Millionen Euro in Stadt und Land Salzburg und rund 250 Millionen Euro in Österreich.



Kulturbetriebe wie die Salzburger Festspiele zählen traditionell auch zu den personalintensiven Unternehmen. Sie sichern in Salzburg fast 2.600 Vollzeitarbeitsplätze und österreichweit an die 3.000. Die Salzburger Festspiele sind nicht nur für die Besucher aus aller Welt ein kultureller Gewinn, sondern vor allem für die öffentliche Hand ein finanzieller: An die 100 Millionen Euro spült der im Jahr 1917 von Max Reinhardt gegründete Kulturbetrieb in die leeren Staatskassen.