Was die wirtschaftliche Entwicklung Tirols im Jahr 2024 betrifft, sind die Leitbetriebe ebenfalls sehr zurückhaltend: Nur neun Prozent sind für das neue Jahr optimistisch, 34 Prozent pessimistisch und 57 Prozent neutral. Zum Vergleich: Im Vorjahr lag der Anteil der Optimisten bei 12 Prozent, 30 Prozent waren pessimistisch und 58 Prozent neutral. Seit Mitte 2023 hat sich die wirtschaftliche Entwicklung in Tirol deutlich verlangsamt. Für 2023 wird mit einem Wirtschaftswachstum zwischen 0,0 und 0,5 Prozent gerechnet.



Die Salzburger Industrie hat die Talsohle zwar durchschritten, die Rezession ist aber nach wie vor in allen Branchen spürbar. Die Geschäftslage der Salzburger Unternehmen bleibt angespannt. Auch die Aussichten in sechs Monaten bleiben durchwachsen. Nur noch acht Prozent der Unternehmen schätzen ihre zukünftige Lage günstiger ein. Die Auslastung der Produktionskapazitäten dürfte auf dem aktuell niedrigen Niveau bleiben – acht statt zuletzt 25 Prozent erwarten in absehbarer Zeit keine steigenden Werte.