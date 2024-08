Von einer Zinssenkung durch die EZB hatte man sich doch einige Impulse erhofft, wenn auch von vornherein klar war, dass diese nur marginal in einem ersten Schritt ausfallen würde. Oliver Kröpfl sieht aber bislang keinen nennenswerten Effekt: „Die Kreditnachfrage im kleinteiligen Geschäft ist heuer deutlich schwächer als im Vorjahr. In der Industrie ist es von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich. Es herrscht grundsätzlich strategisches Nachdenken bei den Investitionen. Viele wägen ab, ob Sie in Europa oder in den USA, oder anderswo investieren sollen.“



„Das Stimmungsbild ändert sich aber durch die EZB-Zinssenkung. Diese kommen ja erst verzögert in der Wirtschaft an“, gibt Albegger zu bedenken. „Das Gelbe vom Ei ist das aber noch nicht. Dennoch bewegen wir uns langfristig gesehen in einem relativ normalen Zinsmarkt. Vor 15 Jahren war der Monats-Euribor bei fünf Prozent. Bei den Investitionen wird man daher noch nicht etwa in die neue Fabrikshalle investieren, sehr wohl aber in Maschinen und Anlagen, wenn diese für die Wettbewerbsfähigkeit benötigt werden“, so Albegger.