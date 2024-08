Bis 2030 investiert die Energie Steiermark mehr als 1,5 Milliarden Euro in den Um- und Ausbau der steirischen Netzinfrastruktur, mehr als 600 Millionen Euro fließen in den Neubau von Wasserkraftwerken, Windparks und Photovoltaikanlagen, 400 Millionen Euro in die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung und die Erzeugung von „grünem“ Wasserstoff.

Die Kelag und ihre Tochtergesellschaften planen in den nächsten zehn Jahren Investitionen im Umfang von rund drei Milliarden Euro. Das betrifft den Ausbau der Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie (Wasserkraft, Windkraft und PV), Investitionen in die Netzinfrastruktur und Investitionen in die Fernwärmesysteme.

„Konkrete Projekte sind zum Beispiel der geplante Bau des Kraftwerkes Kolbnitz im Mölltal, der Ausbau der Fernwärme in Villach und in Spittal an der Drau, die Erneuerung und Verstärkung der 110-kV-Infrastruktur in Mittelkärnten, der Neu- und Ausbau mehrerer Umspannwerke sowie Ausbauten vieler Ortsnetze, damit sie die zukünftigen Anforderungen erfüllen können“, berichtet Kelag-Vorstand Draxler.

Die meisten Projekte sind UVP-pflichtig. Trotz guter Zusammenarbeit mit den Behörden würden Genehmigungsverfahren aber immer noch Jahre dauern.