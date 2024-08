In anderen Bundesländern und Städten hat sich die Leerstandsabgabe als wenig effektiv erwiesen. Studien aus Vorarlberg, Salzburg, Wien und Graz zeigen, dass die Methoden zur Erfassung der Leerstände oft ungenau sind und eine hohe Fehlerquote (60 %) aufweisen. In Graz wurden beispielsweise bis zu 38.000 leerstehende Wohnungen geschätzt, tatsächlich waren es rund 3.000 Wohnungen. In Salzburg gibt es Diskussionen und Überlegungen, die Leerstandsabgabe wieder abzuschaffen.Definition von Leerstand ist zudem unklar. Ein grundsätzliches Problem ist auch die unklare Definition von Leerstand. Verschiedene Studien legen unterschiedliche Kriterien an, was Leerstand eigentlich ist. Eine bundesweit einheitliche Definition, ab wann von Leerstand gesprochen werden kann, ist eine Grundvoraussetzung, um Rechtssicherheit zu schaffen. In Wien schwanken die Leerstandsschätzungen je nach Definition zwischen 30.000 und 100.000 Wohnungen.