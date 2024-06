Die Geschichte lehrt uns nicht, wie die Zukunft wird, sondern nur, dass nichts so bleibt, wie es ist.

Europas Rolle in dieser Welt aus seiner reichhaltigen und langen Vergangenheit abzuleiten, nutzt wenig, vor allem, weil wir dazu neigen, die Historie nostalgisch zu verklären. Wem in der Gegenwart die Zukunftsaussichten fehlen, sucht diese paradoxerweise in der Vergangenheit und stilisiert sie zu einer Welt, in der angeblich alles besser war. Doch die guten alten Zeiten, die wir uns gerne ausmalen, haben so nie existiert und eine Rückbesinnung auf diese ist für die politische Gegenwart oft fatal. Es bleibt nichts, wie es ist, auch was die Rolle Europas in dieser Welt anbelangt.

Folglich macht es auch wenig Sinn, Europas gegenwärtige Stellung an seiner Vergangenheit zu messen. Europas Anteil am globalen BIP betrug vor rund 150 Jahren einmal fast 80 Prozent. In den 1980er Jahren waren es immer noch gut 25 Prozent. Aktuell beträgt der Anteil der Europäischen Union (EU-27) am kaufkraftbereinigten globalen Bruttoinlandsprodukt (BIP) laut IWF im Jahr 2023 rund 14,46 Prozent.

Für das Jahr 2029 wird der Anteil der Europäischen Union am kaufkraftbereinigten globalen BIP auf rund 13,2 Prozent prognostiziert. Augenscheinlich ein dramatischer Wohlstandsverlust. Die gute Nachrichte: er ist nur relativ. D.h. in absoluten Zahlen ist der Wohlstand in Europa stetig angewachsen und ist heute auf einem historischen Höchststand, wenngleich er seit einigen Jahren wieder rückläufig ist. Was aber passiert ist – und das ist für die Menschheit insgesamt sehr wünschenswert – viele andere Nationen haben inzwischen beim Wohlstand kräftig aufgeholt.

Europa ist nicht mehr der alles bestimmende ökonomische Nukleus, der er einst für die Weltwirtschaft war. Auch die USA - unser Big Brother über den Atlantik – sind das nicht mehr. Und objektiv betrachtet ist das keine schlechte Entwicklung, nicht einmal für uns Europäer, denn die Nationen dieser Welt begegnen sich zunehmend auf Augenhöhe. Das schafft Herausforderungen und Probleme, vor allem für jene Zeitgenossen, die die neuen geopolitischen Gegebenheiten intellektuell nicht zu erfassen vermögen. Die Frage ist, können wir uns mit den neuen geopolitischen Realitäten abfinden, oder streben wir zwanghaft zurück in die Vergangenheit und versuchen einen Status zu restaurieren, der längst passé ist. Letzteres wird uns nicht gelingen.