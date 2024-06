Der Wohnungsneubau lahmt bereits und trifft damit die Bauwirtschaft, vernichtet Arbeitsplätze und verteuert Mieten. Woran krankt es?



Kluge: Da ist in den letzten Jahren einiges zusammengekommen. Die Baukosten sind extrem gestiegen. Außerdem hat die Zinswende nicht nur die Finanzierung der Projekte deutlich erschwert; sie hat auch den Wohnungsbau als Wertanlage weniger interessant gemacht. Viele Marktteilnehmer erwarten nun fallende Preise im Bestand und die sehen wir ja auch schon. Das Ganze wird noch ein Problem für alle, die eine Wohnung suchen, aber um die Baubranche würde ich mir weniger Sorgen machen. Dort hat man in den letzten Jahren glänzend verdient und muss sich nun eben wieder an normale Zeiten gewöhnen.





Auch die Baubewilligungen sind im Vorjahr, in einer Zeit steigenden Wohnbedarfs durch erhöhten Zuzug, massiv eingebrochen. Löst das Wohnbaupaket der Bundesregierung die Probleme der Wirtschaft und Gesellschaft?





Kluge: Das Wohnbaupaket ist für mich pure Komik: Man hat den Ländern erlaubt, die Wohnbaufördermittel der letzten Jahre für alles Mögliche zu verschleudern. Jetzt bekommen sie vom Bund noch einmal eine Milliarde zugesteckt, um damit das zu tun, was sie schon längst hätten tun sollen. Um die Inflation zu bekämpfen, wurde die Kreditvergabe der Banken mühsam herunterreguliert. Nun sollen die Länder in Eigenregie billige Kredite vergeben und bekommen das Geld dafür vom Bund.

Die Abgabenbelastung in Österreich ist so hoch, dass ein Haushalt über 1.100 Euro erarbeiten muss, um einen Handwerker zu bezahlen, der davon dann 300 Euro behalten darf. Statt die Abgaben zu senken, soll die Lösung nun der Handwerkerbonus sein, den diese wohl zu einem großen Teil auf ihre Preise aufschlagen werden. Ob man die in Aussicht genommene Zahl an Wohnungen mit dem Paket zustande bekommt, bleibt abzuwarten. Strukturelle Maßnahmen, die langfristig wirken, wären viel wichtiger gewesen. Immerhin sind die Abschreibungsregeln attraktiver geworden. Das war einer der wenigen Lichtblicke im Wohnbaupaket.