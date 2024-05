Die Arbeitgeber konnten verkünden, dass die Löhne mit durchschnittlich 8,6 Prozent steigen, jedoch unter der Inflationsrate von 9,6 Prozent bleiben. Zudem wurde mit der Wettbewerbs- und Beschäftigungssicherungsklausel ein Instrument geschaffen, mit dem Teile der Lohnerhöhungen flexibel umgewandelt werden können.



Wie sich Anfang des Jahres gezeigt hat, besteht ein reges Interesse an diesem Modell. Ebenso konnte erstmals ein Abschluss für zwei Jahre erzielt werden, was Planungssicherheit bietet. Die Gewerkschaft wiederum kann berichten, dass Löhne und Gehälter um zehn Prozent aber maximal 400 Euro monatlich steigen und somit über der Inflationsrate von 9,6 Prozent liegen. Denn ein Abschluss unter der Inflationsrate war von der Gewerkschaft von Anfang an kategorisch ausgeschlossen worden.



Die höheren Lohngruppen müssen somit zwar einen Teil der Teuerung schlucken, insgesamt konnte jedoch das Ziel eines solidarischen Abschlusses erreicht werden. Auch konnte ein einheitlicher Abschluss für alle Branchenverbände der Metallindustrie gleichermaßen erzielt werden und so ein Auseinanderbrechen verhindert werden.



Nicht minder spannungsgeladen waren die Verhandlungen rund um den Kollektivvertrag der Handelsangestellten, die mit 430.000 Arbeitnehmern und Lehrlingen die größte Gruppe ist. Die Ausgangsposition war auch hier schwierig, da die Gewerkschaft mit der Forderung nach einem Gehaltsplus von elf Prozent bei einer rollierenden Inflation von 9,2 Prozent in die Verhandlungen ging.



Das Angebot der Arbeitgeber wurde mit einem Gehaltsplus von fünf Prozent und einer Einmalzahlung von 800€ überhaupt erst in der dritten Verhandlungsrunde gelegt. Dies befeuerte die ohnehin schon aufgeheizte Stimmung noch weiter. Nach sieben Verhandlungsrunden, die von Betriebsversammlungen, Demonstrationen und Warnstreiks während des Weihnachtsgeschäfts begleitet wurden, konnte man sich zu einer Einigung mit einer durchschnittlichen Erhöhung von 8,43 Prozent durchringen.



Bei einer zugrundeliegenden Inflation von 9,2 Prozent wird somit nur den unteren Einkommensgruppen die Inflation voll abgegolten. Für die Gewerkschaft ist das ein Teilerfolg, da niedrige Einkommen stärker erhöht wurden und somit ein sozialer Ausgleich erreicht werden konnte. Auch kam es zu keinen Einmalzahlungen. Die Arbeitgeber konnten für sich verbuchen, einen Abschluss unter der Inflationsrate erreicht zu haben.



Das ist ein Novum, war jedoch in Zeiten von hoher Inflation und einer Rezession wohl alternativlos. Weiters ist es zu keinem Zweijahresabschluss gekommen, was den Handlungsspielraum für die Zukunft eingeschränkt hätte.