Das Wifi-Kursbuch dient als zentrale Informationsquelle für die Wifi-Website, die jährlich über 1,2 Millionen Besucher hat. Laut WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer ist die Kombination aus analogen und digitalen Medien der Schlüssel zum Erfolg. Das Kursangebot umfasst traditionelle und digital orientierte Kurse. Künstliche Intelligenz ist mit über 50 Kursen und Seminaren nun fester Bestandteil des Kursprogramms. Hummer betont, dass es wichtig sei, sich mit KI auseinanderzusetzen und diese im Arbeitsbereich zu nutzen, um davon zu profitieren und eine Vorreiterrolle zu übernehmen.



Im Rahmen des neuen Kursprogramms 2024/25 bietet das Wifi OÖ insgesamt 32 Online-Informationsveranstaltungen an. Interessierte können bequem von zu Hause aus teilnehmen und in den einstündigen Live-Online-Sessions ihre Fragen direkt an das Team der Wifi-Trainer richten. Allgemein ist im Zuge der Corona-Pandemie der Bedarf an Online-Kursen gestiegen, wobei 65 Prozent der Buchungen online erfolgen. Trotz der Beliebtheit von Online-Kursen bleiben Präsenzkurse wichtig; 87 Prozent der Kunden betonen den Wert des sozialen Lernens vor Ort.

