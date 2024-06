Kommen wir zurück in die Gegenwart: Was raten Sie Unternehmen in der derzeitigen Situation?



Snobe: Betrieben rate ich dazu, soweit es geht, Fachkräfte zu halten oder sich rechtzeitig nach diesen umzuschauen. Denn der nächste Aufschwung kommt bestimmt. Daher sollten sie sich auch einmal die Altersstruktur ihrer Mitarbeiter anschauen: Die demografische Keule ist die größte Hürde für das Wachstum. Die Pensionierungswelle rollt, der Höhepunkt steht aber erst bevor. Gleichzeitig kommen weniger Arbeitskräfte nach. In der Steiermark beispielsweise gehen doppelt so viele Menschen in Pension als aus dem Bildungssystem auf den Arbeitsmarkt kommen.





Das heißt, der Personalmangel wird sich weiter verschärfen...



Snobe: Ja. Noch funktioniert der Arbeitsmarkt dank des Zuzugs und vorhandener Reserven.





Was raten Sie Beschäftigten?



Snobe: Diese sollten, genauso wie Unternehmen, gerade jetzt an Weiterbildungsmaßnahmen denken. Für Upskilling, also den Aufbau weiterer Kompetenzen, gibt es sogar Förderungen. Das AMS kann 50 Prozent der Ausbildungskosten übernehmen und in bestimmten Fällen auch 50 Prozent der Lohnkosten während der Weiterbildungszeit.