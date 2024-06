Insbesondere der Trend zum Homeoffice hat sich – unter anderem bedingt durch die Covid-19-Pandemie – in den letzten Jahren deutlich verstärkt. Das spiegelt sich auch in den Studienergebnissen wider. So geben die befragten HR-Verantwortlichen an, dass Homeoffice (98 Prozent) neben Gleitzeit (92 Prozent) zu den gängigsten flexiblen Arbeitsmodellen in ihrem Unternehmen zählt. Auch Sabbaticals bzw. Langzeiturlaube (52 Prozent) sind in der Arbeitswelt angekommen. Flexibilität spielt besonders bei Nachwuchstalenten eine große Rolle – 100 Prozent der Befragten sind sich einig, dass die Attraktivität eines Unternehmens bei Young Talents sinkt, wenn keine flexiblen Arbeitsmodelle angeboten werden.



62 Prozent der HR-Verantwortlichen teilen die Meinung, dass sich die Viertagewoche für Unternehmen als Wettbewerbsvorteil durchsetzen wird. 87 Prozent der Befragten geben sogar an, dass sie KI als Chance für die Zukunft in ihrem Unternehmen sehen. Unter fast allen (94 Prozent) herrscht Einigkeit darüber, dass damit keine Bedrohung für die Arbeitnehmer einhergeht.