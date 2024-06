Der Kärntner Arbeitsmarkt trotzte von Jänner bis April erfolgreich der gedämpften Konjunktur.

„In den ersten vier Monaten des Jahres ist der Beschäftigtenstand verglichen zu 2023 nur um 332 Personen zurück gegangen. Gleichzeitig ist die Zahl der Arbeitslosen nur um 719 Personen gestiegen“, sagt Peter Wedenig, Landesgeschäftsführer des AMS Kärnten.

Das zeige, dass sich der Markt nach wie vor relativ robust halte. Dies liege zum einen daran, dass die Industrie in Österreichs südlichstem Bundesland breit aufgestellt sei, so Wedenig. Zum anderen seien Betriebe angesichts von Personal- und Fachkräftemangel und deren drohender Verschärfung durch die demografische Entwicklung bestrebt, ihr Personal sofern möglich zu halten. Dies sei, angesichts des für 2025 zu erwartenden Aufschwungs eine „kluge Entscheidung“, sagt der Geschäftsführer des AMS Kärnten.

Eine ebenfalls wichtige Rolle spiele in diesem Zusammenhang aber auch die Lehre. Diese habe dank der Bemühungen aller Akteure in der letzten Zeit merkbar an Bedeutung gewonnen.

„Da ist auch in den Betrieben viel passiert. Nicht nur bei Incentives, um Lehrlinge zu gewinnen. Es wurde auch viel investiert, etwa in die Optimierung der Ausbildung“, erzählt Wedenig, der neuerlich bekräftigt, dass eine Lehre keine Einbahnstraße, sondern der Grundstein vielversprechender Karrieren sei. „Etwa die Hälfte der Unternehmer in Kärnten hat als Basis eine Lehre absolviert“, weiß der AMS Landeschef.

Ähnlich sieht das Timo Springer, Präsident der IV Kärnten: „Die Lehrlinge sind unsere Fachkräfte von morgen. Wenn wir gut ausgebildete Mitarbeiter wollen, müssen wir in die Lehre investieren. Die Ausbildungsqualität in unseren Industriebetrieben ist hoch. Und wir brauchen junge Talente wie diese, die bereit sind, sich den Herausforderungen zu stellen“, so Springer vor kurzem im Rahmen des inlehre-Lehrlingswettbewerbs.