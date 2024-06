„Hier zeigt sich, welch wichtigen Beitrag Unternehmen zum Klimaschutz leisten“, freut sich Stefan Ehrlich-Adám, Obmann der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer Wien. Denn in den Vienna Business Districts befinden sich mittlerweile 558 Photovoltaik-Anlagen, die rund 88 MWp (Megawatt Peak) Sonnenstrom produzieren.



Besonders wichtig sind auch die so erzielten jährlichen Einsparungen an CO2-Emissionen, die fast 19.900 Tonnen betragen.



„Seit 2020 hat sich die gesamt installierte Sonnenstrom-Leistung in den Vienna Business Districts auf 88 MWp vervierfacht“, erklärt Ehrlich-Adám. „Daran sieht man, dass die Erhaltung und Errichtung von ausreichend Betriebsflächen nicht nur Arbeitsplätze und Wertschöpfung schaffen, sondern auch der Umwelt helfen. Denn Betriebsflächen und -gebäude bieten in großem Stil Platz für Klimaschutzmaßnahmen wie etwa die Installation von PV-Anlagen.“

Nie mehr die wichtigsten lokalen Nachrichten aus dem Donauraum Österreichs aus Wirtschaft und Politik verpassen. Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter: Hier geht’s zur Anmeldung!