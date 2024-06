Auf einer Fläche von 180 Hektar am Areal der Esterhazy Betriebe soll eine sonnennachgeführte Photovoltaikanlage mit einer Leistung von bis zu 164 MW entwickelt werden. Im Endausbau entsteht damit nicht nur die größte PV-Anlage Österreichs, sondern auch die größte Agri-PV-Wind-Anlage Europas.

„Wir arbeiten konsequent an unserem Ziel, noch mehr Energie aus erneuerbaren Quellen zu gewinnen und so das Burgenland bis 2030 nicht nur klimaneutral, sondern auch energieautark zu machen“, betont Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.



Die Errichtung der Anlage erfolgt in mehreren Bauabschnitten. Der erste Bauabschnitt in Tadten soll bis Ende des Jahres umgesetzt werden. In weiteren Bauphasen wird dann das Gemeindegebiet Wallern bebaut. Die Gemeinden Tadten und Wallern werden durch den SonnenPark zu erneuerbaren Energiegemeinden vereint, wodurch die Einwohner ihren eigenen regionalen Sonnenstrom vor Ort von der Burgenland Energie beziehen können.

Nie mehr die wichtigsten Nachrichten über Österreichs Wirtschaft und Politik verpassen. Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter: Hier geht’s zur Anmeldung!