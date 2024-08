Die großen Vorreiter dieser Technologien sind Unternehmen wie Amazon, Google und Meta. Sie haben das Thema in den 2000er Jahren vorangetrieben. Jetzt verlagert sich die Innovation von der Hightech-Industrie auf industrielle Anwendungen. Die richtige Anwendung von KI in der Industrieproduktion erfordert aber eine Reihe von Vorbereitungen. Zunächst braucht es Datenorientierung, welche interne oder externe Data Scientists in Unternehmen bieten können. Daten zu haben ist nämlich nicht genug, man muss auch wissen, was man damit anfangen kann.

Ein Unternehmen, das sich auf KI-basierte Softwarelösungen für Produktionsprozesse spezialisiert hat, ist Altair.



Das Unternehmen wurde gerade erst wegen seiner nachweislichen Führungsposition in den Bereichen Simulation und Design, Datenanalyse und KI sowie High Performance Computing in den S&P MidCap 400 Index aufgenommen. Martin Liebig, Sr. Director Data Solutions bei Altair sieht ein breites Anwendungsfeld für die Industrie und befindet, man können in diesem Zusammenhang bereits von einer Industrie 5.0 sprechen:

„Man muss hier sehr ehrlich sein. Das Spektrum der industrialisierten KI-Anwendungen ist breit. Berichtet wird immer über die ‚Cutting-Edge‘ Möglichkeiten. Wenn wir über Technologien wie generative Designs reden, dann kann man sich durchaus fragen, ob dies bereits als Industrie 5.0 zu bezeichnen ist. Das Gros der Arbeit ist jedoch weiterhin das Verbinden und Nutzen von IoT Daten“, erklärt Liebig.