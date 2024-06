Um die maroden Staatsfinanzen zu sanieren, sind Substanzsteuern – in Form der Wiedereinführung einer Erbschaft- und Vermögensteuer angedacht, die zu einer kontroversen Diskussion in der Öffentlichkeit geführt hat. Ob und in welcher Form diese Steuern erneut eingeführt werden, ist primär vom Ausgang der nächsten Wahlen abhängig.



„Die Besteuerung von Erbschaften hat sich in Österreich in der Vergangenheit einerseits am Verwandtschaftsgrad, andererseits am Wert sowie an der Art des zu übertragenden Vermögens orientiert. In den höheren Steuerklassen war mit einem durchaus substanziellen Steueraufwand zu rechnen. Trotz der Freibeträge konnte es gerade bei großen Erbschaften zu einer Besteuerung bis zu 60 Prozent kommen. Davon ausgehend, dass sich eine potenzielle Neueinführung der Erbschaftsteuer wiederum nach ähnlichen Parametern richtet, ist die damit verbundene Steuerlast keinesfalls zu vernachlässigen,“ gibt Florian Meindl, Partner bei der renommierten Wirtschafts- und Steuerberatungsagentur BDO, zu bedenken.



Grundsätzlich lehnt sich die österreichische Gesetzgebung häufig an der deutschen an. Daher lohnt sich auch im Fall einer möglichen Erbschaft- und Vermögensteuer ein Blick über die Grenze. „In Deutschland wird Erbe – vergleichbar mit dem alten österreichischen Modell - in verschiedenen Steuerklassen je nach Nähe des Verwandtschaftsverhältnisses besteuert. Auch die jeweiligen Freibeträge sind gestaffelt von 20.000 Euro für Personen, die mit dem Hinterlassenden nicht verwandt oder verschwägert sind, bis zu 500.000 Euro für Ehepartner. Die Vererbung von selbst genutzten Immobilien ist unter bestimmten Voraussetzungen gänzlich steuerfrei, ähnlich wie die Übernahme von Betrieben, die z.T. für bis zu 85 Prozent bzw. 100 Prozent steuerfrei erfolgen kann. Ob auch wirklich alle Details für eine neue Steuergesetzgebung in Österreich übernommen werden würden, bleibt allerdings abzuwarten. Gerade für Personen mit Immobilienbesitz und/oder Unternehmerinnen und Unternehmer kann es jedoch lohnend sein, sich schon frühzeitig mit den Gegebenheiten auseinanderzusetzen, da einige Bedingungen lange Fristen beinhalten“, so Manfred Mauk, Senior Manager bei BDO.



„Eine Besonderheit stellt das deutsche Erbsatzsteuerrecht in Bezug auf Stiftungen dar, da hier alle 30 Jahre ein Erbfall fingiert wird, was mit einer Erbersatzsteuer einhergeht,“ ergänzt Florian Meindl. „Ein ähnliches Vorgehen wäre auch für Österreich denkbar, wo aktuell noch keine vergleichbare Steuer eingehoben wird.“