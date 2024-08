Die Umsatzerlöse aus dem Hafenbetrieb beliefen sich im Vorjahr auf 1,6 Millionen Euro, wobei an den Standorten Freudenau und Albern geringere Umschlagstonnagen zu verzeichnen waren als im Jahr 2022. Lediglich im Hafen Lobau konnte eine deutliche Steigerung erzielt werden. Umsatzbringer im Hafenbetrieb waren nicht zuletzt die Fahrgastschiffe, die im Hafen Freudenau überwintern. Sie werden dort auch gewartet und für die neue Kreuzfahrtsaison fit gemacht.



„Auch als trimodaler Wirtschaftsstandort hat der Hafen Wien im Jahr 2023 stark aufgerüstet. Weit mehr als verdoppelt haben wir unsere Investitionen. Insgesamt 15,3 Millionen Euro sind in konkrete Projekte – im Vorjahr waren es rund sechs Millionen Euro - geflossen, um die starke Position des Hafen Wien als Wirtschaftsfaktor weiter auszubauen.“, erklärt Wien Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer.



Investiert wurde unter anderem in die Landgewinnung im Hafen Freudenau und in den Bau von Hallen. Auch der weitere Ausbau der Logistikdrehscheibe zum Filmstandort wurde vorangetrieben. Unter anderem wurden zwei Filmhallen errichtet. Schon bisher ist der Hafen ein beliebter Produktionsort besonders für TV-Krimis.