Die Investitionsbereitschaft der steirischen Unternehmen ist seit 2023 von deutlicher Zurückhaltung geprägt. Der Saldo zur Entwicklung des Investitionsvolumens in den vergangenen zwölf Monaten kommt zum zweiten Mal in Folge unter der Nulllinie zu liegen. Mit -20,8 Prozentpunkten fällt dieser sogar marginal schlechter aus als in der Winterumfrage. Insgesamt haben 17,2 % ihr bisheriges Investitionsvolumen erhöht und 38,0 % dieses gesenkt. Ohne entsprechende Gegenmaßnahmen ist auch in den kommenden Monaten keine Trendumkehr zu erwarten: 41,2 % gehen von einer (weiteren) Reduktion aus, nur 12,2 % planen in den kommenden Monaten mehr zu investieren – Ersatzbedarf bleibt dabei das Hauptmotiv (54,6 % der befragten Unternehmen). Jeder fünfte befragte Betrieb plant keine Investitionen zu tätigen, obwohl gerade Investitionen in Zukunftstechnologien notwendig wären, um den Produktivitätsfortschritt in der heimischen Wirtschaft voranzutreiben.