Die Junge Wirtschaft Steiermark setzt sich vor allem für die Interessen junger Wirtschaftstreibender ein. Welche Herausforderungen stellen sich aktuell für junge Unternehmerinnen und Unternehmer und wie unterstützt die JW dabei?



Christian Wipfler: Als Landesvorsitzender der Jungen Wirtschaft Steiermark sehe ich folgende Herausforderungen: wirtschaftliche Unsicherheit, hohe Bürokratie und schnelle digitale Transformation. Wir unterstützen durch Netzwerktreffen, maßgeschneiderte Weiterbildungen und aktive Lobbyarbeit. Unser Ziel ist es, bürokratische Hürden zu senken und ein innovationsfreundliches Umfeld zu schaffen, um jungen Unternehmerinnen und Unternehmer den Einstieg und Erfolg zu erleichtern.



Werden die Interessen junger Wirtschaftstreibender in der Politik bereits genügend gehört und was kann die Junge Wirtschaft dazu beitragen, den Dialog mit der Politik zu fördern?



Wipfler: Die Interessen junger Wirtschaftstreibender werden in der Politik noch nicht ausreichend gehört. Die Junge Wirtschaft Steiermark trägt dazu bei, den Dialog zu fördern, indem wir als Sprachrohr für junge Wirtschaftstreibende agieren. Wir organisieren regelmäßig Treffen und Veranstaltungen mit politischen Entscheidungsträgern, um unsere Anliegen direkt zu kommunizieren. Zudem setzen wir auf gezielte Öffentlichkeitsarbeit und Kampagnen, um mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung für die Belange junger Wirtschaftstreibender zu gewinnen.

