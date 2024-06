Gerade aufgrund von KI, dem maschinellen Lernen und der Robotik sind Unternehmen gefordert, den Menschen verstärkt in den Mittelpunkt zu rücken.



Es wird daher auch unabdingbar sein, bei der Diskussion über KI über den Tellerrand von Effizienz und Profitabilität hinwegzusehen und in Unternehmen auch darüber nachzudenken, was uns als Menschen eigentlich ausmacht, was wir mit unserem Körper grundsätzlich leisten können und wollen und welche Kompetenzen und Entscheidungen wir der KI anvertrauen.

Denn wirklich intelligentes Verhalten zeichnet sich nicht bloß durch die stringente Anwendung bestimmter Algorithmen aus, sondern beinhaltet Entscheidungen darüber, wann welche Lösungsstrategien verfolgt oder wann algorithmische Prozesse abgebrochen und die Entscheidungsträger sich selbst überlassen werden sollten.



Technologische Sprünge, wie sie derzeit durch die KI ausgelöst werden, geben uns die Möglichkeit, nicht nur deren funktionale Aspekte und ihre verschiedenen Anwendungen zu betrachten, sondern auch uns selbst als menschliche Wesen neu zu definieren. So sind es Stimmungen, Einstellungen, Vorlieben und Abneigungen, die uns als Menschen ausmachen. Diese Eigenschaften gehören zur Sphäre des Affektiven und werden im Kontext von Unternehmensorganisationen und deren Anwendungen von KI kaum diskutiert. Hier geht es vor allem darum geht, dass wir als Menschen diese Programme bedienen können und uns dadurch auch selbst immer mehr dem maschinellen Umfeld anpassen.



Im Gegensatz dazu ist das Interesse an dem, was uns als Menschen ausmacht, in den Computerwissenschaften offenbar weitaus größer, weshalb Affective Computing inzwischen ein äußerst aktives Forschungs- und Entwicklungsgebiet ist und erste Ergebnisse bereits in Mensch-Computer-Interaktionssysteme einfließen.

Die Forscher gehen davon aus, dass echte Intelligenz und natürliche Interaktion nur dann möglich wären, wenn Computer in der Lage sind, unsere Gefühle zu erkennen und die Emotionen zu verstehen, mit denen unsere Affekte ausgedrückt werden. Während für uns Menschen die „Rationalisierung“ im Vordergrund steht, konzentriert sich die Informatik auf die Nutzung des affektiven Computings, um frustrierende Erfahrungen bei der Interaktion mit uns zu beseitigen, indem sie die zutiefst menschlichen Eigenschaften stärker berücksichtigt und die KI sogar in die Lage versetzt, Gefühle auszudrücken.

Der Grund dafür ist, dass der affektive Aspekt bisher übersehen wurde und zudem ein Faktor ist, der schwer zu quantifizieren ist. Sollte uns diese diametrale Entwicklung nicht auch im Hinblick auf eine Gesamtbetrachtung der Interaktionen und der Kommunikation innerhalb einer Organisation zu denken geben?