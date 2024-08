Viele Energiemarkt-Experten hatten schon länger den Verdacht, dass die hohen Gewinne der Energieunternehmen vor allem auf Erträge aus Beteiligungen an der Stromproduktion und dem Energieverkauf zurückzuführen sind. Auch die Wirtschaftsnachrichten berichteten bereits Anfang des Jahres über diesen Umstand. Energieunternehmen mussten einerseits die Preissteigerungen im Energieeinkauf an die Kunden weitergeben, aber die Produktionsgesellschaften profitierten gleichzeitig auch durch die gestiegenen Marktpreise. Im Ergebnis des Gesamtkonzerns entsteht dadurch ein überschüssiger Gewinn. Die Ergebnisverbesserung bei der Energie Steiermark ist laut Landesrechnungshof demnach auch insbesondere auf außerordentliche Erhöhung der Dividendenerträge aufgrund der Beteiligung an der VERBUND Hydro Power GmbH zurückzuführen. Der Landesrechnungshof stellt diesbezüglich fest, dass insgesamt die Dividendenerträge in den letzten drei Geschäftsjahren nahezu 50 Prozent des gesamten Jahresgewinns auf Konzernebene betrugen. Auch bei den weiteren 50 Prozent war die positive Entwicklung des Konzernergebnisses nicht durch die Tätigkeit der im Strom- und Gasgeschäft handelnden Vertriebsgesellschaften, sondern primär auf die übrigen national und international agierenden Konzerngesellschaften zurückzuführen. Betriebswirtschaftlich seien die Preissteigerungen aber laut LRH nachvollziehbar gewesen. Dennoch gibt es Kritik an der Preisgestaltung.

Vor allem bei der Fernwärme mussten die Steirerinnen und Steirer mitunter die höchsten Preisanstiege schlucken. Vor allem die in Graz seien die Tarife zu hoch, attestiert der Landesrechnungshof. In Sinne des Preisgesetzes von 1992 seien die Preissteigerungen aber aus LRH-Sicht bei Fernwärme gerechtfertigt gewesen. Dennoch werden Evaluierungen in der Wärmeversorgung, vor allem für den Raum Graz, vorgeschlagen.

Beim Strom seien Preisvorteile durch flexiblere Beschaffungsstrategien nicht genützt worden. Langfristige Kontrakte seien zwar sinnvoll, aber unter Berücksichtigung von Risikogesichtspunkten, rät der LRH zu einer Verkürzung des Beschaffungshorizonts.