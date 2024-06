Das Wohnpaket der Bundesregierung soll die Bauwirtschaft ankurbeln, nimmt aber die Länder bei der Umsetzung in die Pflicht. Wie sehen die Pläne für das Land Oberösterreich aus: Wie viele Wohneinheiten beziehungsweise Sanierungen sollen in den nächsten Jahren durchgeführt werden?



Haimbuchner: Wir werden in einigen Teilen, aufgrund der nicht umsetzbaren Vorschriften des Bundes, die Mittel nicht abholen können. Wir wollen den Wohnbau in Oberösterreich tatsächlich ankurbeln und nicht nur darüber reden, daher haben wir auch bereits das neue Eigenheimpaket vorgestellt.



Gerne hätten wir die Bundesgelder in allen Bereichen des Wohnbaus genutzt. Oberösterreich ist stets ein verlässlicher Partner bei vernünftige Sachpolitik, doch in Wien zählen nur schnelle Überschriften ohne Substanz.







Die so genannte KIM-Verordnung ist ein wesentlicher Bremser für die Bauwirtschaft im Moment, weil Kredite für den Wohnbau schwer zu bekommen sind. Was müsste an der KIM-Verordnung geändert werden, um den Wohnbau wieder zu stärken?





Haimbuchner: Die KIM-VO muss nicht geändert, sie muss gestrichen werden. Die KIM-VO ist keine EU-Vorgabe, niemand hat uns zum Beschluss dieser Verordnung gezwungen. Ebenso gab es in den Jahren vor der KIM-VO auch keine Kreditausfälle, man hat hier schlicht Probleme herbeigedichtet, die es so nie gegeben hat. Außerdem maßt sich der Staat hier wieder einmal an, den Bürger vor sich selbst schützen zu müssen und diese Art der Politik halte ich von vorherein schon für mehr als nur befremdlich.