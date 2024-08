Der Ausbau der Bahninfrastruktur ist für die Mobilitätswende ebenfalls essenziell: Wie beurteilen Sie das aktuelle Ausbautempo in Österreich?



Androsch: Schlichtweg unzureichend. Sehen Sie sich an, wie lange der Bau vom Koralm- und Semmering-Basistunnel dauert. Den Arlbergtunnel haben wir von 1974 bis 1978 quasi in nur vier Jahren gebaut. Gekostet hat das damals 4,8 Milliarden Schilling, also inflationsbereinigt rund 980 Millionen Euro. Das ist weniger als die Hälfte dessen, was wir heute für vergleichbare Infrastrukturprojekte aufwenden müssen. Essenzielle Projekte wie die Pyhrn-Schober-Achse müssten schon längst weiter fortgeschritten sein und auch auf europäischer Ebene stockt es an allen Ecken und Enden. Dass wir noch keine Harmonisierung des Eisenbahnwesens auf europäischer Ebene haben, führt zu gewaltigen Ineffizienten im Bahnausbau.





Infrastrukturausbau ist eng mit der Standortqualität verbunden und erfordert, in Zusammenhängen zu denken, wie man sehr eindrucksvoll bei der Energiewende sieht. Wie kann Österreich seine Infrastrukturpolitik effizienter gestalten?



Androsch: Zuallererst müssen die Rahmenbedingungen für Unternehmen deutlich verbessert werden. Die hohen Lohnkosten habe ich bereits angesprochen. Die Energiekosten sind ein weiteres Problem. Aber von immenser Bedeutung ist auch der Bildungssektor. Hier bewegt sich in der Politik überhaupt nichts. Wir können aber nicht Spitzenforschung betreiben, wenn von unten kein entsprechendes Potenzial nachkommt. Das Bildungsvolksbegehren mit über 380.000 Unterschriften verstaubt in der Schublade. Täglich lesen wir in den Medien, wie es in unseren Schulen zugeht. Im Bildungsbereich sehe ich u.a. den höchsten Handlungsbedarf, wenn es um Standortqualität geht. Ein Land braucht schließlich genügend clevere Leute, damit irgendetwas effizient funktioniert.