Die steigenden Zahlen von Frauen in der Baubranche sprechen für sich. In der Fachgruppe Bau, die eine Vielzahl von Berufen wie Abriss, Bauleitung, Sanierung und viele weitere umfasst, ist eine kontinuierliche Steigerung des Frauenanteils zu verzeichnen. Im Jahr 2001 betrug der Frauenanteil lediglich 3,7 Prozent, vor zehn Jahren, im Jahr 2013, lag er bei 5,2 Prozent und im abgelaufenen 2023 bereits bei rund 7,3 Prozent. Dieser Anstieg zeigt das wachsende Interesse von Frauen an Karrieren in traditionell männlich geprägten Bereichen.



„Der positive Trend in Männerdomänen wie der Baubranche zeigt, dass sich Frauen immer stärker durchsetzen“, bekräftigt Margarete Kriz-Zwittkovits, Vorstandsvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Wien (FiW). „Diese Veränderung spiegelt sich nicht nur in einer steigenden Anzahl von Frauen in Führungspositionen wider, sondern auch in einem wachsenden Interesse von Frauen an einer Karriere im Bauwesen.“

