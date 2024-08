Bei der E-Control, der Regulierungsbehörde für die Energiewirtschaft, gibt man auf Anfrage der Wirtschaftsnachrichten vorerst Entwarnung.

Alfons Haber, Vorstand der E-Control, bestätigt, dass die Gas-Versorgung gesichert ist: „Die Speicher sind bereits jetzt zu knapp 80 Prozent gefüllt, es ist genug Gas auf dem Weltmarkt verfügbar und alternative Importmöglichkeiten über Deutschland und Italien sind ebenfalls vorhanden. Dies sollte aus heutiger Sicht auch für den Winter 2025/26 gelten, da bis dahin weitere Infrastrukturausbauten fertig gestellt werden.“

Konkret geht es hier um den WAP-Loop in Oberösterreich, der erweiterte Durchleitungskapazitäten aus Deutschland ermöglichen würde. Aus der Energiebranche gab es bis zuletzt Unsicherheit, ob dieser rechtzeitig fertig wird und ob die Durchleitung von Gas aus Deutschland und Italien auch rechtlich für den österreichischen Markt gesichert sei. Aktuell würden laut Haber die technischen Kapazitäten einen Jahresimport von 160 TWh Gas (also rund den doppelten Jahresverbrauch Österreichs) via Deutschland und Italien in das Marktgebiet Ost zulassen. Tirol und Vorarlberg werden darüber hinaus schon heute zu 100 Prozent via Deutschland versorgt.

Bereits ab Oktober 2024 steige laut dem E-Control Vorstand die Gesamtkapazität aufgrund der Erweiterung der Infrastruktur für den Import aus Italien via Arnoldstein um 25 TWh pro Jahr. Nach Fertigstellung des ersten Teils des WAG-Loop zur Steigerung der Importkapazität aus Deutschland um 27 TWh pro Jahr steigt die Gesamtkapazität für den Import aus Deutschland und Italien auf 212 TWh pro Jahr, was für 2027 angepeilt wird. „Es stehen somit ausreichend alternative Kapazitäten aus Deutschland und Italien zur Verfügung“, so Haber.



Die Kapazitäten für den heimischen Markt zu sichern, sei Sache der Netzbetreiber und der Energieunternehmen. Die Netzbetreiber bieten diese Kapazitäten den Marktteilnehmern zur Buchung an. Die letzte Auktion der Jahreskapazitäten fand Anfang Juli 2024 über die europäische Buchungsplattform PRISMA statt.

„Die grenzüberschreitenden Kapazitäten werden üblicherweise von Großhändlern gebucht, die das Gas dann nach Österreich importieren und an die Versorger österreichischer Endkunden verkaufen. Somit ist neben der technischen Situation auch die rechtliche geklärt“, erläutert Haber.