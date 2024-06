Vor einigen Jahren noch als umweltfreundliche Alternative zum klassischen Benzin- und Dieselantrieb gehypt – und jetzt am Abstellgleis: der Erdgasantrieb. Da der Fokus der Hersteller ganz klar auf der Weiterentwicklung ihres Elektro-Portfolios liegt, werden von den Marken keine Fahrzeuge mit Erdgasantrieb angeboten.

Der Rückgang lässt sich nicht nur anhand der Zulassungsstatistik belegen, sondern auch mit den reduzierten Aktivitäten der Energieversorger. Laut Statistik Austria gab es in Salzburg 2023 noch rund 400 zugelassene Erdgas-Fahrzeuge im Bundesland. Neufahrzeuge werden von keinem Hersteller mehr produziert. Aktuell betreibt die Salzburg AG noch 15 CNG-Tankstellen im Bundesland.

Ähnlich ist die Situation in Tirol: „TIGAS konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung einer guten Versorgungsinfrastruktur an CNG-Tankstellen in Tirol mit aktuell 22 Tankstellen, wovon eine Tankstelle im Zillertal 100 Prozent Biogas aus heimischer Erzeugung anbietet und dort auch preislich die geringere Abgabenbelastung an den Kunden mit einem Preisvorteil von rund fünf Prozent weitergegeben wird“, berichtet Katharina Ötzbrugger, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit der TIGAS-Wärme Tirol GmbH auf Anfrage der Wirtschaftsnachrichten. Und in Österreichs westlichstem Bundesland Vorarlberg betreiben „historisch bedingt die illwerke vkw noch vier CNG Tankstellen, die von ENI betrieben werden.“



Seit Jahren taucht immer wieder der Wasserstoffantrieb als Alternative zu den klassischen Verbrennern auf. Bis heute fehlt es aber auch in den westösterreichischen Bundesländern sowohl am Versorgungsnetz, als auch generell am Modellangebot der Fahrzeughersteller. So hat keiner der Energieversorger in Salzburg, Tirol und Vorarlberg Pläne für die Errichtung eines Wasserstoff-Tankstellennetzes in ihrem jeweiligen Bundesland. In Tirol befinde sich allerdings das TIWAG-Projekt P2X-Kufstein derzeit in der Umsetzungsprüfung, hält Christof Mergl von der TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG fest.