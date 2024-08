Ein deutliches Zeichen für die abnehmende Attraktivität sind weiters die ausländischen Direktinvestitionen, die im Vorjahr gegenüber 2022 um mehr als 20 Prozent zurück gegangen sind, wie der der Anfang Mai präsentierte „EY Attractiveness Survey“ der Prüfungs- und Beratungsorganisation EY zeigt.

„Eine unmittelbare Folge der strukturellen Probleme des Standortes ist, dass Investitionen in Österreich rückläufig sind und ein Kapitalabfluss im Gange ist, auch Gewinne im Ausland werden nicht nach Österreich geholt“, sagt dazu Michaela Roither, Geschäftsführerin der IV Niederösterreich.

Auch heimische Betriebe zieht es zunehmend in die Ferne: Bereits 41 Prozent der in Österreich ansässigen Unternehmen haben Teile ihrer Produktion in einem moderaten, starken oder sehr starken Ausmaß ins Ausland verlagert, geht aus einer Untersuchung des Beratungsunternehmens Deloitte im Auftrag der Wirtschaftskammer hervor.

Die Situation könnte sich noch verschärfen: Mehr als die Hälfte (52 Prozent) der Befragten sieht die Attraktivität Österreichs als Industriestandort deutlich schwinden. Viele Industriebetriebe planen angesichts dessen, in den nächsten zwei bis drei Jahren stärker als bisher Teile der Wertschöpfungskette ins Ausland zu verschieben. Noch heuer will beispielsweise der Motorrad- und E-Bike-Hersteller KTM an den Standorten Mattighofen und Munderfing 300 Stellen in der Produktion und 120 im Bereich Forschung und Entwicklung streichen.

Die Produktion für Mittelklasse-Modelle wird nach Indien verlagert, Teile der konzerninternen Forschung und Entwicklung wandern nach China ab. Begründet wird diese Entscheidung mit den Rahmenbedingungen in Europa und den Kostenvorteilen in Fernost. „Die Deindustrialisierung ist in Österreich Realität“, so Roither.