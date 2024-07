Technische Kunststoffmaterialien bieten der Industrie Gestaltungsfreiheit, um Leichtbau- und Kostenanforderungen für komplexe Teile zu realisieren. Zwar können diese Materialien schnell und in hohen Stückzahlen verarbeitet werden. Doch eine ganzheitliche Simulation ist notwendig, um die Werkstoffe und Prozesse an die individuellen Produktanforderungen anzupassen.



Ein dedizierter Block in der Agenda der Altair Technlogiekonferenz widmet sich diesem Thema:



Impulsvortrag - Materialinformation für Nachhaltige Produktentwicklung

Dr. Kamila Klug, Altair



Materialsubstitution für sicherheitsrelevante Kunststoffbauteile mit kleinem CO2-Fußabdruck

Frank Schüssler, LG Chem Europe GmbH



Reduce – Reuse – Recycle: Herausforderung Rezyklate

So hilft Simulation beim Erreichen von Nachhaltigkeitszielen

Narendran Anumula, ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG



Virtuelle Produktentwicklung bei Kärcher

Chancen und Herausforderungen auf dem Weg zum ganzheitlichen Simulation Driven Design

Dr. Steffen Mauthe, Alfred Kärcher SE & Co. KG