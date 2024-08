Im Leitungsbau stimmt die Richtung, was die Konjunktur anbelangt, so Wilfried Rendl und Franz Rossler, die beiden Geschäftsführer der Europten Gruppe, einem führenden Spezialisten in den Bereichen Fahrleitungsbau für Eisenbahnen und Freileitungsbau im Hochspannungsbereich im deutschsprachigen Europa.



Der Hochspannungsleitungsbau in Österreich und Deutschland ist ein wesentlicher Faktor für die Erreichung der Ziele der Energiewende. Netzausbau-Großprojekte in beiden Ländern sorgen für eine sehr gute Auftragslage.



Der Ausbau der Eisenbahninfrastruktur in Österreich und Deutschland ist für die Erreichung der Klimaziele eine wesentliche Voraussetzung. Hohe Investitionen werden getätigt, um damit langfristig die Modernisierung und Elektrifizierung der Bahnnetze sicherzustellen.