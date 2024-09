Das länderübergreifende „Wasserstoff-Valley“ soll unter der Federführung der WIVA P&G mit Unterstützung der HyCentA Wasserstoffforschungsgesellschaft bis 2028 industrielle Anwendungen ermöglichen. Denn die beteiligten Bundesländer Oberösterreich, Kärnten und die Steiermark stehen als Industrieregionen auch vor ähnlichen Herausforderungen.

Um diese Standorte nachhaltig und umweltfreundlich in Richtung CO2-Neutralität zu entwickeln, sind Investitionen in die Erforschung, Entwicklung und Implementierung von Wasserstofftechnologien entscheidend für die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit der dort ansässigen Unternehmen.

Das länderübergreifende „Wasserstoff-Valley“ ist gleich in dreierlei Hinsicht einzigartig: Erstens ist es das einzige Projekt dieser Art in Europa, das sich auf industrielle Anwendungen wie grünen Stahl, Chemie, Zement und Kalk konzentriert, wobei eine Umstellung auf Wasserstoff als Energieträger eine Fülle an material- und prozesstechnischen Herausforderungen mit sich bringt.

Zweitens demonstriert es, wie in einer zentralen Binnenland-Region mithilfe intelligenter Systeme grüner Wasserstoff auch ohne Offshore-Wind wettbewerbsfähig produziert und genutzt werden kann.

Drittens stellt die enge Zusammenarbeit der drei Bundesländer in diesem Bereich ganz allgemein ein Novum dar.



Die geplanten Projekte decken die gesamte Wertschöpfungskette des Wasserstoffs ab – von der Produktion bis hin zur Speicherung und Nutzung. Dabei sollen Elektrolyseanlagen jährlich über 10.000 Tonnen grünen Wasserstoff erzeugen. Der jährliche Bedarf in den drei Bundesländern wird für 2028 auf über 13.000 Tonnen geschätzt.