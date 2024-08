Holzhäuser haben in den vergangenen Jahrzehnten an Beliebtheit gewonnen, wie eine Studie der Universität für Bodenkultur in Wien zeigt. Waren 1998 noch knapp 14 Prozent der Hochbauten aus Holz, stieg der Anteil 20 Jahre danach auf 24 Prozent. Im Wohnbau steigerte sich der Anteil im gleichen Zeitraum von zehn auf 23 Prozent. Dass Holzhäuser in unseren Breiten etabliert sind, unterstreicht auch der Geschäftsführer des Holzcluster Steiermark.

Er weist zudem auf die lange Tradition des Holzhauses speziell im Westen Österreichs, wo Holzhäuser auf über 600 Jahre datiert werden. Das zeigt auch eindrucksvoll die Langlebigkeit dieses Rohstoffs. Dass noch erheblicher Ausbaubedarf bei Holzhäusern besteht, um effektiven Klimaschutz zu betreiben, zeigt eine im Februar dieses Jahres präsentierte Studie des Instituts für Soziale Ökologie der Universität für Bodenkultur Wien. Im Rahmen dieser Studie wurde der Kohlenstoffbestand untersucht, der im Zeitraum von 1900 bis 2015 in Gebäuden und Infrastrukturen enthalten ist. Diese Menge entspricht dabei etwa vier Prozent der Kohlenstoffmenge, die für die Einhaltung des 1,5 Grad Ziels bis zum Jahr 2100 der Atmosphäre entnommen werden müsste, so die Erstautorin Lisa Kaufmann gegenüber der APA. Demzufolge braucht es vor allem eine signifikante Reduktion der Emissionen, jedoch wird auch nur ein Bündel an Maßnahmen nachhaltigen Klimaschutz gewährleisten, wo sicher auch der Baustoff Holz seinen Beitrag leisten kann.