„Die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Europa wurde mit dieser Entscheidung einmal mehr nachhaltig beschädigt. Um international weiterhin konkurrenzfähig bleiben zu können, braucht es in der kommenden EU-Legislaturperiode dringend ein Umdenken des europäischen Gesetzgebers“, sagt etwa Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV).

Notwendig sei ein umfassender, horizontaler, proaktiver Rahmen für eine neue europäische Industriepolitik. Aus Sicht der Wirtschaft drohe hier ein Bürokratiemonster, das den hehren Intentionen nicht gerecht werde, die eigentlichen Ziele nach wie vor verfehle und Europas Wettbewerbsfähigkeit massiv schade, heißt es auch aus der Wirtschaftskammer. „Die Absichten mögen die allerbesten sein. Mit mehr Bürokratie ist die Welt aber noch nie besser geworden“, so Rosemarie Schön, Leiterin der Abteilung Rechtspolitik in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).



In der Logistikbranche, die innerhalb der Lieferkette eine wichtige Rolle spielt, ist man mit den EU-Vorgaben ebenfalls nicht gerade glücklich. „Die Crux ist, dass damit viele Bereiche berührt werden, die uns noch gar nicht bewusst sind“, sagt etwa Beate Färber-Venz, Geschäftsführerin von Venz Logistik in Hagenbrunn. Sie geht davon aus, dass auf die Branche ein „irrsinniger Aufwand“ zukomme. „Das Nächste ist, dass wir wahrscheinlich gleich gebeten werden, die geforderten Dienstleistungen zu erbringen. Wir wissen ja schließlich, wo wir was holen und wohin wir liefern“, so Färber-Venz.

Sie weist im Übrigen auf einen weiteren wichtigen Punkt hin: „Es heißt zwar, dass nur die Großen in der Verantwortung sind. Aber in der Praxis sind auch KMU betroffen, die diese beliefern. Denn damit Erstere ihren Berichtspflichten nachkommen können, werden auch Zweitere in die Pflicht genommen“, sagt Färber-Venz.

Auch Franz Staberhofer, Leiter des Logistikums an der FH OÖ in Steyr und Obmann des Vereins Netzwerk Logistik (VNL) hadert mit dem Lieferkettengesetz: Es sei zwar essenziell, die Einhaltung von Menschenrechten und Umweltauflagen zu überprüfen. „Aber ich halte die Vorgaben der Richtlinie für sachlich nicht möglich. Für Große ist das vielleicht gerade noch machbar. Aber für mittlere und kleine Unternehmen ist das, was gefordert wird, unlösbar“, ist er überzeugt.

Um den Aufwand für Unternehmen zu reduzieren, ist Staberhofer vor einiger Zeit für eine Listenregelung eingetreten. „Es hätte eine Liste mit freigegebenen Unternehmen geben können und eine mit nicht-freigegebenen“, sagt er.

Nun stellt Staberhofer eine Alternative in Gestalt von Plattformen zur Diskussion: „Man gibt die Daten ein, erhält dann Bewertungen und kann diese priorisieren“, erklärt Staberhofer, der dafür eintritt, dass die Plattform-Lösung rechtliche Akzeptanz und Verbindlichkeit erhält. Denn eines sei unbestritten: „Natürlich muss man Transparenz über das Lieferantennetzwerk herstellen“, sagt er.