Die EU-weit hohe Inflation im Gefolge der sehr großzügigen Verteilungspolitik der letzten Jahre sowie die unverantwortlich hohen Lohnzuwächse haben eine Abkühlung der Inflation in Österreich länger hinausgezögert als in anderen Mitgliedstaaten. Vor dem Hintergrund dieser Inflationsdynamik erscheinen die abweichende Meinung von Holzmann und die sehr vorsichtige Einschätzung von Brunner in einem etwas anderen Licht.

Die Kerninflation ist nach wie vor sehr hartnäckig. Aktuell liegen die Verbraucherpreise um 3,5 Prozent über dem Niveau von April 2023 (März: 4,1 Prozent). Das ist der niedrigste Wert seit September 2021. Ausschlaggebend dafür waren laut Statistik Austria die Preise für Gas und Pauschalreisen. Von März 2024 auf April 2024 stieg das durchschnittliche Preisniveau um 0,1 Prozent. „Hauptpreistreiber waren teurere Flugtickets (durchschnittlich +14,8 Prozent, 0,08 Prozentpunkte).“