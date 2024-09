Dabei betonte die Landeshauptfrau, dass Niederösterreich zur führenden smarten und nachhaltigen Wirtschaftsregion Europas werden wolle und dazu werde man die besten Rahmenbedingungen bieten.

Gerade in Sachen Wirtschaftspolitik könne Europa viel von den USA lernen, so Mikl-Leitner. Die USA haben im Bereich der „Green Technology“ einen wahren Investitionsboom ausgelöst, während man mit dem „Green Deal“ in Europa unglaublich viel an Bürokratie geschaffen habe.

„Der Green Deal war gut gemeint, aber schlecht gemacht“, befindet Mikl-Leitner. Der alleinige Fokus auf Ökologie sei falsch – man müsse Ökologie und Ökonomie in Einklang halten.

Jetzt gehe es darum, die Innovationskraft der Betriebe weiter zu „pushen“ um mit den USA und China mithalten zu können. Die Europäische Union müssen ihre Förderungen für Wissenschaft und Forschung, „verdoppeln“, von derzeit 100 auf 200 Milliarden Euro. Und Europa müsse die „bürokratischen Hürden“ abbauen. In den vergangenen Jahren seien für jede abgeschaffte EU-Regel vier neue in Kraft getreten. „Europa muss bei der Bürokratie abrüsten und bei den Innovationen massiv aufrüsten.“



Markus Beyrer, Generaldirektor von Business Europe, warnte mit zwei Kennzahlen, dass die Europäische Union massiv an Wettbewerbsfähigkeit verloren habe: “Das Wirtschaftswachstum Europas lag im Vorjahr bei einem halben Prozentpunkt, in den USA bei 3,1 Prozent und in China bei 5,2 Prozent. Und: Die deutschen Investitionen in den USA sind im letzten Jahr um 90 Prozent gestiegen."



Ursula von der Leyen habe als Kommissions-Präsidentin rhetorisch eine Kehrtwende eingeläutet, u.a. mit Aussagen wie: es muss einfacher und schneller werden, in Europa Business zu machen; Genehmigungsverfahren müssen beschleunigt werden; und auch massive Investitionen in Erneuerbare Energie oder auch Infrastruktur getätigt werden. „Den Worten müssen nun Taten folgen“, so Beyrer.