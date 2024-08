Regionale und grenzüberschreitende Infrastruktur ist der Schlüssel für eine gesunde Volkswirtschaft: von der Logistik, dem Transport über die Energie bis zu den Daten für die Digitalisierung.

Wien und sein „Speckgürtel“ sind gut aufgestellt, dennoch besteht Bedarf an zusätzlichen zeitgemäßen Maßnahmen, um den Wohlstand zu erhalten.



Mit dem Pilot-Projekt „Zero Emission Transport“ der Wirtschaftskammer Wien ist der Startschuss für einen großflächigen emissionsfreien Gewerbeverkehr in Wien gefallen. „Wir sehen vor allem die Chancen, die Green Economy bietet“, meint Walter Ruck, Präsident der WK Wien. „Mit dem Projekt Zero Emission Transport wollen wir die Möglichkeiten aber auch die Herausforderungen eines emissionsfreien Lieferverkehrs in der City sichtbar machen.“ 32 Unternehmen verpflichten sich derzeit im Rahmen des Projekts, emissionsfrei in den ersten und zweiten Wiener Gemeindebezirk zu fahren.

Nie mehr die wichtigsten lokalen Nachrichten aus dem Donauraum Österreichs aus Wirtschaft und Politik verpassen. Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter: Hier geht’s zur Anmeldung!

Wien Energie bietet den Teilnehmern an, E-Ladesäulen in den Ladezonen nach Wahl zu installieren. So kann die Zeit während der Ladetätigkeit auch zum Stromtanken genutzt werden und die Unternehmen haben eine E-Lademöglichkeit direkt vor Ort.