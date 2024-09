„Die Fachhochschule Oberösterreich kann auf eine 30jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken: So hat sie insbesondere die heimischen Unternehmen mit mehr als 28.000 hochqualifizierten Fachkräften versorgt. Zugleich hat sich die FH OÖ erfreulicherweise als forschungsstärkste Fachhochschule im deutschsprachigen Raum etabliert“, sagt Landesrat Achleitner.



Ein wesentlicher Faktor ihres Erfolgs sei die praxisorientierte Ausbildung in Zukunftsfeldern und die enge Zusammenarbeit mit der Industrie und Wirtschaft. Bereits bei der Entwicklung neuer Studiengänge werden die Anforderungen und Bedürfnisse der Wirtschaft berücksichtigt, um eine praxisnahe und bedarfsorientierte Ausbildung zu gewährleisten. Dies wird ergänzt durch ein starkes Engagement in der Internationalisierung. Die FH OÖ pflegt zahlreiche Kooperationen mit internationalen Hochschulen und Forschungseinrichtungen und bietet ihren Studierenden vielfältige Möglichkeiten zum internationalen Austausch.



Die FH OÖ hat vor allem in den vergangenen Jahren ein starkes Wachstum in der Anzahl der Studierenden und Absolvent/innen verzeichnet und ist besonders im Bereich IT und Technik/MINT führend. Die Hochschule hat ihr Studienangebot kontinuierlich erweitert, darunter aktuell mit neuen Studiengängen, wie Artificial Intelligence Solutions in Hagenberg sowie Human Resources Management in Steyr und der Neuentwicklung des bestehenden Masters Public Management Linz.



Auch die Forschungsaktivitäten haben sich – auch dank Investitionen in die Infrastruktur – stark entwickelt und die FH OÖ zur forschungsstärksten Hochschule im deutschsprachigen Raum gemacht. Diese Entwicklung spiegelt sich in einer steigenden Anzahl an Publikationen und Forschungsprojekten sowie in der Gründung neuer Forschungszentren wider – unter anderem:



Josef Ressel Zentrum für Künstliche Intelligenz für ressourcenbegrenzte Geräte (Embedded AI) in Hagenberg

die Josef Ressel Zentren für Datengetriebene Geschäftsmodellinnovation und für Predictive Value Network Intelligence (PREVAIL) in Steyr

FFoQSI - Austrian Competence Centre Feed and Food Quality, Safety and Innovation in Wels

Wasserstoff-Forschungszentrum in Wels



Zu den besonderen Erfolgen zählen auch das bisher größte EU-Projekt der FH OÖ, „EDDIE - European Distributed Data Infrastructure for Energy“ unter der Leitung der Fakultät Hagenberg sowie „FHSimApUs - Fötaler Herzsimulator zur Entwicklung und Optimierung von Algorithmen für die pränatale Ultraschallbildgebung“ unter Leitung der Fakultät Linz.