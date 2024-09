Die Gesamtlänge der Hochspannungsleitung beträgt rund 42 Kilometer und beinhaltet 141 Masten, wobei die neue 110-kV-Leitung in weiten Strecken parallel zur Hochspannungsleitung verläuft. Im Umspannwerk Rotenturm erfolgt eine Anbindung an das 380-kV-Netz der Austrian Power Grid.



Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) konnte in Rekordzeit und ohne Einspruch erledigt werden, da im Trassenverlauf auf die Schutzinteressen von Bevölkerung, Landschaft und Umwelt gleichermaßen Rücksicht genommen wurde. Für die Umsetzung dieses 55 Millionen Euro Projektes ist der österreichische Spezialist im Leitungsbau Europten zuständig. „Wir sind stolz einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Infrastruktur und Erreichung der Klimaziele in Österreich zu leisten“, so Wilfried Rendl, CEO Europten.



„Um die Wettbewerbsfähigkeit, Stabilität und Nachhaltigkeit der Energieversorgung in Österreich zu sichern, benötigen wir eine zukunftsweisende Energiepolitik“, mahnt Hannes Androsch, Aufsichtsratsvorsitzender Europten.

„Uns fehlen tausend Kilometer Leitungen. Allein für die 120 Kilometer lange Kaprun-Leitung hat das Verfahren 30 Jahre gedauert." Die Einbeziehung fortschrittlicher Technologien sowie die Sicherstellung einer langfristigen strategischen Planung im Netzausbau sind für Androsch das Um und Auf, „sonst braucht man von einer Energiewende gar nicht erst zu reden.“