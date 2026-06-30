Hormus Schifffahrt : Straße von Hormus: Krise treibt jetzt die Frachtraten
Update vom 30. Juni: „Hormuz Premium“ verteuert den Welthandel trotz Waffenruhe
Obwohl sich die militärische Lage rund um die Straße von Hormus zuletzt etwas entspannt hat, bleiben die wirtschaftlichen Folgen für die internationale Schifffahrt spürbar. Nach Einschätzung der Schifffahrtsberatung Sea-Intelligence hat die Krise inzwischen eine eigene „Hormuz Premium“ auf den Containerverkehr entstehen lassen. Gemeint ist eine Risikoprämie, die sich in höheren Frachtraten niederschlägt und die übliche saisonale Preisentwicklung überlagert.
Normalerweise fallen die Spotraten für Containertransporte nach dem chinesischen Neujahr deutlich. In diesem Jahr beobachten die Analysten jedoch das Gegenteil: Auf wichtigen Ost-West-Routen liegen die Frachtraten deutlich über dem saisonal erwarteten Niveau. Sea-Intelligence verweist unter anderem auf Abweichungen von rund 735 US-Dollar pro 40-Fuß-Container auf der Route Shanghai–Los Angeles, 864 US-Dollar nach New York und rund 245 US-Dollar nach Nordeuropa. Die Experten betonen allerdings, dass sich diese Entwicklung nicht ausschließlich mit der Krise in der Straße von Hormus erklären lässt. Auch Angebot und Nachfrage beeinflussen die Preisentwicklung. Der zeitliche Zusammenhang mit der Eskalation im Persischen Golf sei jedoch auffällig.
Für Logistikunternehmen ist dabei vor allem ein anderer Aspekt entscheidend: Nicht eine vollständige Sperre der Meerenge belastet derzeit den Markt, sondern die anhaltende Unsicherheit. Solange Versicherer die Passage als Hochrisikogebiet einstufen und Reedereien ihre Netzwerke vorsichtig disponieren, bleiben zusätzliche Kosten für War-Risk-Versicherungen, längere Umläufe und höhere Sicherheitsreserven bestehen. Branchenmedien berichten zudem, dass Verlader und Reedereien verstärkt alternative Transportkorridore und regionale Lagerstrategien prüfen, um ihre Abhängigkeit von der Straße von Hormus zu reduzieren.
Update vom 28. Juni: Mehr als 100 Schiffe konnten Hormus verlassen – Normalbetrieb bleibt aber in weiter Ferne
Auch nach der Waffenruhe zwischen den USA und Iran bleibt die Lage in der Straße von Hormus angespannt. Zwar hat die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) eine koordinierte Evakuierung der seit Beginn des Konflikts im Persischen Golf festliegenden Handelsschiffe eingeleitet. Von einer Rückkehr zum regulären Schiffsverkehr kann jedoch noch keine Rede sein.
Nach Angaben der IMO konnten seit Beginn der Evakuierungsaktion am 23. Juni 115 Schiffe mit rund 2.500 Seeleuten die Straße von Hormus sicher verlassen. Die Evakuierung richtet sich ausschließlich an Schiffe, die seit Beginn der Kämpfe im Persischen Golf festsaßen und nun schrittweise aus der Region herausgeführt werden.
Dennoch warten nach Angaben der Vereinten Nationen weiterhin mehr als 500 Schiffe mit rund 11.000 Seeleuten auf eine sichere Passage. Gleichzeitig bleibt der Schiffsverkehr deutlich unter dem Vorkrisenniveau: Statt durchschnittlich rund 125 Schiffspassagen pro Tag passieren derzeit lediglich etwa 25 Schiffe täglich die Meerenge. Die reduzierte Zahl umfasst den gesamten Schiffsverkehr – also sowohl die im Rahmen der IMO-Aktion evakuierten Schiffe als auch andere Handelsschiffe, die derzeit passieren dürfen.
Für die Logistikbranche bedeutet das: Die Evakuierung dient nicht der Wiederaufnahme des normalen Warenverkehrs, sondern dem kontrollierten Abbau des Rückstaus. Neue Tanker und Containerschiffe laufen den Persischen Golf weiterhin nur eingeschränkt an. Hinzu kommen hohe Kriegsversicherungsprämien, die Gefahr von Minen sowie anhaltende Unsicherheiten über die sichere Routenführung. Entsprechend bleiben Lieferketten und Energieexporte trotz Waffenruhe belastet.
Warum werden Schiffe überhaupt "evakuiert"?
Nach Beginn der Kämpfe hatten sich hunderte Handels- und Tankschiffe im Persischen Golf gestaut. Viele Reedereien verzichteten wegen Minengefahr, Drohnenangriffen und fehlender Versicherungsdeckung auf eine Passage durch die Straße von Hormus. Die von der IMO koordinierte Evakuierung soll diese bereits eingeschlossenen Schiffe schrittweise aus der Region herausführen. Sie bedeutet keine Rückkehr zum normalen Schiffsverkehr, sondern ist eine humanitäre und sicherheitsbezogene Maßnahme zur Entlastung der blockierten Handelsroute.
Update vom 23. Juni: Erste Schiffe passieren die Straße von Hormus wieder
Nach der zwischen den USA und dem Iran vereinbarten Waffenruhe haben erste Handelsschiffe die Straße von Hormus wieder durchquert. Das südkoreanische Ministerium für Ozeane und Fischerei bestätigte, dass zwei von südkoreanischen Unternehmen betriebene Schiffe die Meerenge erfolgreich passiert haben. Die Branche warnt jedoch vor voreiligen Schlüssen: Reedereien rechnen weiterhin mit einer nur schrittweisen Normalisierung des Schiffsverkehrs. Grund dafür sind unter anderem der während der Krise entstandene Rückstau, anhaltend hohe Kriegsversicherungsprämien sowie die weiterhin vorsichtige Risikobewertung durch Versicherer und Sicherheitsbehörden. Marktbeobachter gehen deshalb davon aus, dass sich Lieferketten und Frachtraten trotz der politischen Entspannung erst in den kommenden Wochen stabilisieren werden.
Update vom 18.Juni: Branche sieht trotz Waffenruhe noch keine Entwarnung
Die zwischen den USA und Iran vereinbarte Waffenruhe hat die Spannungen im Nahen Osten zunächst entschärft. Damit soll vorerst auch die Blockade der Straße von Hormus – einer der wichtigsten Handelsrouten für Öl und Flüssiggas - enden. Für die internationale Schifffahrt ist die Krise damit allerdings noch nicht beendet. Zwar wird sie natürlich zwar grundsätzlich begrüßt, für eine Rückkehr zum Normalbetrieb ist sie aus Sicht der Unternehmen jedoch noch kein ausreichendes Signal.
Der dänische Containerreeder Maersk erklärte gegenüber Reuters, die Einigung sei zwar eine positive Entwicklung. Derzeit gebe es jedoch keinen Anlass, die eigenen Operationen im Nahen Osten anzupassen, da die Auswirkungen auf die Sicherheit der Schifffahrt noch nicht verlässlich beurteilt werden könnten.
Ähnlich äußert sich Mitsui O.S.K. Lines (MOL), einer der weltweit größten Tankerbetreiber. Unternehmenschef Jotaro Tamura geht davon aus, dass es mehrere Wochen dauern dürfte, bis sich der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus wieder normalisiert. Reedereien würden erst dann vollständig zurückkehren, wenn Regierungen, Versicherer und Sicherheitsbehörden die Passage wieder als ausreichend sicher einstufen.
Branchenexperten rechnen daher damit, dass sich auch Lieferketten und Frachtraten nur schrittweise entspannen. Neben der weiterhin angespannten Sicherheitslage belasten hohe Kriegsversicherungsprämien und die Unsicherheit über den Fortgang der politischen Verhandlungen den internationalen Seeverkehr.
Trotz politischer Annäherung bleiben wirtschaftliche Risiken bestehen
Politisch markiert die Waffenruhe zwar einen wichtigen Schritt zur Deeskalation. Die Vereinbarung gilt jedoch zunächst als Übergangslösung. Zentrale Streitpunkte wie das iranische Atomprogramm, bestehende Sanktionen und die langfristige Sicherheitsarchitektur in der Region sind weiterhin ungelöst.
Entsprechend warnen Diplomaten und Marktbeobachter davor, die Lage bereits als dauerhaft stabil einzuschätzen. Zwar reagierten die Energiemärkte zunächst mit sinkenden Ölpreisen auf die Entspannungssignale, für Industrie und Logistik dürfte die Rückkehr zur Normalität jedoch deutlich länger dauern. Erst wenn Reedereien ihre regulären Fahrpläne wieder aufnehmen und Versicherer die Risikoeinstufung für die Region senken, dürfte sich die Entlastung entlang der globalen Lieferketten spürbar bemerkbar machen.
Update: Waffenruhe ohne Wirkung – Straße von Hormus bleibt faktisch blockiert
Die zwischen den USA und dem Iran vereinbarte Waffenruhe hat die Lage in der Straße von Hormus nicht nachhaltig entspannt. Übereinstimmende Berichte internationaler Medien zeigen, dass der Schiffsverkehr weiterhin massiv eingeschränkt ist und sich die kurzfristige Öffnung der Meerenge nicht in eine echte Normalisierung übersetzt hat.
Zwar wurden vereinzelt Durchfahrten ermöglicht, doch blieb der Verkehr insgesamt auf einem sehr niedrigen Niveau. Daten und Branchenberichte sprechen von nur rund zehn bis elf Schiffen pro Tag – gegenüber mehr als 100 vor der Eskalation. Medien beschreiben die Situation daher nicht als Wiederöffnung, sondern als „überwachten Stillstand“ des Schiffsverkehrs.
Warum Iran die Passage erneut einschränkt
Der zentrale Grund für die erneute Einschränkung liegt in der politischen Fragilität der Waffenruhe. Diese bezog sich primär auf die USA und den Iran, während andere Konfliktlinien – insbesondere militärische Aktivitäten im Libanon – weiter bestanden.
Iran wertet diese Entwicklungen laut Berichten als Verletzung der Vereinbarung und knüpft die Nutzung der Straße von Hormus deshalb wieder an Bedingungen. So soll die Passage nur noch nach vorheriger Abstimmung und unter klar definierten Vorgaben erfolgen. Medien wie Handelsblatt und Tagesschau berichten, dass Teheran die Kontrolle über die Meerenge aktiv ausübt und sich vorbehält, den Transit einzuschränken.
Damit ist die Straße formal nicht vollständig geschlossen, faktisch jedoch kein frei zugänglicher Seeweg mehr.
Die Gesamteinschätzung aus den aktuellen Berichten ist eindeutig:
- Die Waffenruhe hat keine operative Stabilisierung gebracht
- Die Straße von Hormus ist weiterhin nur eingeschränkt nutzbar
- Große Reedereien bleiben im Risiko-Vermeidungsmodus
Damit ist die zentrale Entwicklung nicht die Waffenruhe selbst, sondern ihre begrenzte Wirkung. Für die Logistikbranche bedeutet das, dass die Krise fortbesteht – und eine Rückkehr zum Normalbetrieb derzeit nicht absehbar ist.
USA und Iran vereinbaren Waffenruhe - was heißt das für die Logistik?
Der Iran hat einer von US-Präsident Donald Trump angekündigten zweiwöchigen Waffenruhe zugestimmt, wie die den Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim bekannt gab. Außenminister Abbas Araqchi kündigte im Zuge dessen an, die für den globalen Ölhandel zentrale Straße von Hormus wieder für den Schiffsverkehr zu öffnen. Trump hatte dies zur Bedingung für die Feuerpause gemacht.
Araqchi erklärte, dass der Schiffsverkehr in Abstimmung mit den iranischen Streitkräften und unter Berücksichtigung technischer Einschränkungen wieder ermöglicht werden soll.
Trump hatte zuvor erklärt, für zwei Wochen auf Angriffe gegen den Iran zu verzichten, wenn Teheran die blockierte Meerenge öffnet. Es handle sich um eine beidseitige Waffenruhe, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.
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Ultimaten und Drohungen im Hintergrund
Trump hatte dem Iran mehrfach Ultimaten gestellt und diese wiederholt verlängert. Neben der Öffnung der Straße von Hormus forderte er auch Zugeständnisse beim iranischen Atomprogramm. Kurz vor Ablauf der Frist drohte Trump erneut mit massiven Angriffen auf Infrastruktur wie Brücken und Kraftwerke. In einem weiteren Statement sprach er sogar von der möglichen „Auslöschung“ der iranischen Zivilisation.
Die Straße von Hormus ist für die globale Energieversorgung von zentraler Bedeutung: Rund ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssiggastransports passiert diese Meerenge.
"Ein Vorschlag taucht immer wieder auf: Warum umgeht man die Straße von Hormus nicht, indem man Öl per Lkw durch den Oman transportiert? Das ist leider nicht praxistauglich. Ein Supertanker transportiert rund zwei Millionen Barrel Öl. Ein Lkw etwa zweihundert. Ein einzelner Tanker entspricht also rund 10.000 Lkw. Auf die Golfregion bezogen, hieße das: Zehntausende Lkw täglich, über Grenzen hinweg, durch Wüsten und über Infrastruktur, die dafür nie ausgelegt wurde.
Hinzu kommen die Kosten: Pipelines und Schiffe transportieren ein Barrel für etwa 1 bis 2 US-Dollar. Beim Lkw-Transport liegen die Kosten zwischen 9 und 30 US-Dollar. Wer diesen Weg geht, umgeht keinen Engpass, er importiert Inflation. Die einzigen Alternativen sind daher wenig spektakulär, kostspielig und vorgefertigt.
Die Vereinigten Arabischen Emirate leiten bereits heute Teile ihrer Exporte leise über Fudschaira um. Saudi-Arabien treibt seine Ost-West-Infrastruktur voran, nicht nur für Exportzwecke, sondern auch mit dem Ziel, als Transitsystem zwischen den Meeren zu fungieren. Dabei handelt es sich nicht um kurzfristige Umleitungen, sondern um strategische Krisenpläne, die über Jahre entwickelt wurden", sagt dazu Supplychain-Experte René Petri, Deutschlandchef bei Proxima.
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Reedereien ändern Routen noch nicht
Trotz der angekündigten Waffenruhe reagieren Reedereien bislang nicht mit einer schnellen Rückkehr zur Passage durch Hormus.
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Der dänische Logistikkonzern A.P. Møller-Maersk erklärte laut Reuters, dass aktuell keine Änderungen vorgenommen werden. Entscheidungen über mögliche Durchfahrten würden weiterhin auf Basis laufender Risikobewertungen und behördlicher Empfehlungen getroffen.
Stattdessen nutzt Maersk alternative Routen über Häfen in Saudi-Arabien, Oman und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Konflikt hatte zuvor zu Buchungsstopps und Treibstoffzuschlägen geführt.
Auch Hapag-Lloyd äußerte sich vorsichtig. Eine Wiederaufnahme des Verkehrs sei grundsätzlich denkbar, eine Normalisierung des Netzwerks werde jedoch selbst bei stabiler Lage sechs bis acht Wochen dauern. CEO Rolf Habben Jansen bezeichnete die Situation als „volatil“ und verwies auf weiterhin notwendige Sicherheitsgarantien.
Die Zusatzkosten der Krise bezifferte er auf 50 bis 60 Millionen US-Dollar pro Woche. Rund 1.000 Schiffe sitzen weiterhin in der Region fest, darunter auch Einheiten von Hapag-Lloyd.
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Branche sieht Lage weiter als „unvorhersehbar“
Auch der norwegische Reederverband (NSA), der rund 130 Unternehmen mit etwa 1.500 Schiffen vertritt, sieht derzeit keine Grundlage für eine Wiederaufnahme der Hormus-Passagen. „Wir nehmen die Signale eines Waffenstillstands zur Kenntnis, aber die Situation in der Straße von Hormus bleibt ungelöst und unvorhersehbar“, erklärte CEO Knut Arild Hareide.
Es sei weiterhin unklar, unter welchen Bedingungen ein sicherer Transit möglich sei. Reeder würden die Lage weiter beobachten und erst bei klaren Sicherheitsbedingungen wieder durch die Meerenge fahren.
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Keine klaren Regeln für die Durchfahrt
Zwar hat der Iran angekündigt, eine sichere Passage in Abstimmung mit den Streitkräften zu ermöglichen, ein konkreter operativer Rahmen liegt jedoch nicht vor. Unklar ist insbesondere, wie die Koordination praktisch erfolgen soll und welche Einschränkungen gelten werden.
Laut Reuters hat der Iran zudem einen Zehn-Punkte-Plan als Grundlage für Verhandlungen vorgelegt. Dieser enthält unter anderem Vorschläge zur Organisation des Schiffsverkehrs durch Hormus, etwa ein formelles Transitprotokoll und eine Rolle Irans bei der Steuerung der Passage.
Berichten zufolge wird auch diskutiert, dass Iran und Oman künftig Gebühren für die Durchfahrt erheben könnten. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bislang nicht.
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Zwischenfälle und Unsicherheit bleiben bestehen
Ein jüngster Zwischenfall unterstreicht die anhaltenden Risiken: Im Persischen Golf wurde ein Containerschiff nahe der iranischen Insel Kish durch ein Projektil beschädigt. Die Besatzung blieb unverletzt, das Schiff wurde jedoch oberhalb der Wasserlinie getroffen.
Branchenanalyst Lars Jensen erklärte, dass sich die Bewegungsmuster der Schiffe bislang nicht verändert hätten. Aus Risikosicht sei derzeit eher zu beobachten, dass Reeder versuchen, Schiffe aus dem Persischen Golf herauszubewegen, statt neue Verkehre hinein zu planen.
Auch die Diskussion über mögliche Gebühren oder neue Transitregeln sei bislang nicht durch offizielle Stellen bestätigt worden.
UN-Sicherheitsrat scheitert mit Initiative
Parallel dazu ist eine internationale Initiative zur Sicherung der Schifffahrt gescheitert. Der UN-Sicherheitsrat konnte sich nicht auf eine Resolution einigen, die eine bessere Absicherung der Handelsrouten in der Straße von Hormus vorsah. China und Russland legten ein Veto ein. Der Entwurf hatte unter anderem eine stärkere internationale Koordination sowie Schutzmaßnahmen für Handelsschiffe vorgesehen.
Bahrain kritisierte nach der Abstimmung, dass das Scheitern der Resolution ein falsches Signal sende. Die USA erklärten, die Straße von Hormus sei zu wichtig, um als politisches Druckmittel genutzt zu werden.