Obwohl sich die militärische Lage rund um die Straße von Hormus zuletzt etwas entspannt hat, bleiben die wirtschaftlichen Folgen für die internationale Schifffahrt spürbar. Nach Einschätzung der Schifffahrtsberatung Sea-Intelligence hat die Krise inzwischen eine eigene „Hormuz Premium“ auf den Containerverkehr entstehen lassen. Gemeint ist eine Risikoprämie, die sich in höheren Frachtraten niederschlägt und die übliche saisonale Preisentwicklung überlagert.

Normalerweise fallen die Spotraten für Containertransporte nach dem chinesischen Neujahr deutlich. In diesem Jahr beobachten die Analysten jedoch das Gegenteil: Auf wichtigen Ost-West-Routen liegen die Frachtraten deutlich über dem saisonal erwarteten Niveau. Sea-Intelligence verweist unter anderem auf Abweichungen von rund 735 US-Dollar pro 40-Fuß-Container auf der Route Shanghai–Los Angeles, 864 US-Dollar nach New York und rund 245 US-Dollar nach Nordeuropa. Die Experten betonen allerdings, dass sich diese Entwicklung nicht ausschließlich mit der Krise in der Straße von Hormus erklären lässt. Auch Angebot und Nachfrage beeinflussen die Preisentwicklung. Der zeitliche Zusammenhang mit der Eskalation im Persischen Golf sei jedoch auffällig.

Für Logistikunternehmen ist dabei vor allem ein anderer Aspekt entscheidend: Nicht eine vollständige Sperre der Meerenge belastet derzeit den Markt, sondern die anhaltende Unsicherheit. Solange Versicherer die Passage als Hochrisikogebiet einstufen und Reedereien ihre Netzwerke vorsichtig disponieren, bleiben zusätzliche Kosten für War-Risk-Versicherungen, längere Umläufe und höhere Sicherheitsreserven bestehen. Branchenmedien berichten zudem, dass Verlader und Reedereien verstärkt alternative Transportkorridore und regionale Lagerstrategien prüfen, um ihre Abhängigkeit von der Straße von Hormus zu reduzieren.