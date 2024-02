Der Europäischen Union (EU) ist der zuverlässige und ungehinderte Zugang zu (bestimmten) kritischen Rohstoffen ein großes Anliegen. Vor allem die Gruppe Seltene Erden sowie Metalle wie Lithium, Germanium und Gallium sind inzwischen auf dem Rohstoffsektor für Unternehmen, Industrien und eben ganze Nationen von großer Relevanz. Sie etwa in Akkus, Batterien, Dauermagneten, Solarmodulen oder Windrädern enthalten – also Teil von Dingen, die für die Klimawende und den Wechsel zu sauberen Energiesystemen absolut essenziell sind.



Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!

Da sich die Europäische Union bewusst ist, dass sie ihren Bedarf an kritischen Rohstoffen selbst nie decken wird können, will sie sich den Zugang zu diesen langfristig sichern. Was passieren kann, wenn man hier nicht strategisch smart agiert, hat Putins Öl- und Gas-Politik im Zuge des Ukraine-Kriegs offengelegt.