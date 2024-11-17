Franz-Peter Mitterbauer, geboren 1975, ist seit dem 1. Juli 2013 Vorstandsvorsitzender der Miba AG, einem international tätigen Technologieunternehmen mit Sitz in Laakirchen, Oberösterreich. Unter seiner Führung hat sich das Unternehmen erfolgreich weiterentwickelt und seine Marktposition gestärkt.
Nach dem Abschluss seines Studiums an der Technischen Universität Wien und der Business School INSEAD in Fontainebleau und Singapur sammelte Mitterbauer erste berufliche Erfahrungen als Projektmanager bei der Webasto AG und als Sales Manager Asia-Pacific bei der Stölzle Oberglas GmbH. 2006 trat er in die Miba AG ein und übernahm verschiedene leitende Positionen, unter anderem im Business Development in Asien und als Geschäftsführer für Marketing und Vertrieb in der Miba Friction Group.
Als Vorstandsvorsitzender legt Mitterbauer besonderen Wert auf Internationalisierung und Technologieführerschaft. Unter seiner Leitung hat die Miba AG ihre globale Präsenz ausgebaut und in neue Technologien investiert, um den steigenden Anforderungen der Industrie gerecht zu werden. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Entwicklung nachhaltiger Technologien für die Energieerzeugung, -übertragung, -speicherung und -nutzung.
Neben seiner Tätigkeit bei der Miba AG engagiert sich Mitterbauer in verschiedenen Organisationen. Seit Oktober 2020 ist er Vizepräsident der Industriellenvereinigung, wo er seine Expertise in die Weiterentwicklung der österreichischen Industrie einbringt.
Franz-Peter Mitterbauer ist verheiratet und Vater von vier Kindern. Seine familiäre Verbundenheit spiegelt sich auch in der Unternehmensführung wider, da die Miba AG seit ihrer Gründung 1927 ein Familienunternehmen ist.