Im B2B-Bereich wird der Wettbewerb um die besten Fachkräfte, wertvolle Kunden, strategisch günstige Standorte und politische Unterstützung immer intensiver. In diesem Umfeld spielt die Reputation eines Unternehmens eine zunehmend entscheidende Rolle. Wie ein Unternehmen wahrgenommen wird, wird dabei immer stärker von den Meinungen im Internet geprägt: Ein über Jahre aufgebautes Image kann im schlimmsten Fall innerhalb kürzester Zeit stark beschädigt werden. Unternehmen, die auf nachhaltiges Wirtschaften, hohe soziale Verantwortung, Diversität in der Führung, Innovationsstärke, Effizienz und Qualität setzen, profitieren davon, dass sie häufig in einem Atemzug mit den führenden Marken ihrer Branche genannt werden.

>>> Reputation Report 2025: Das sind Österreichs stärkste Marken

Für das Jahr 2024 schätzt die Statistik Austria die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) auf 3,35% des nominalen BIP — ein historischer Höchststand. In absoluten Werten wurden rund 16,1 Mrd. Euro in Forschung und Entwicklung investiert. Besonders stark investieren die Unternehmen der verarbeitenden Industrie in F&E. Branchen wie der Maschinenbau, die Automobilindustrie und die chemische Industrie setzen auf kontinuierliche Weiterentwicklung ihrer Produkte und Fertigungsprozesse. Dabei spielt auch die enge Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und Universitäten eine große Rolle. Laut Angaben der Statistik Austria wurde der überwiegende Teil der F&E-Aufwendungen von Unternehmen (mit über 60 Prozent) getragen.

Die Innovationskraft der österreichischen Industrie wird nicht nur durch die Unternehmen selbst gestützt, sondern auch durch staatliche Maßnahmen und europäische Förderprogramme. Die Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) und das Austria Wirtschaftsservice (aws) bieten vielfältige Unterstützung in Form von Förderungen und Zuschüssen für Unternehmen, die innovative Projekte umsetzen. Zudem profitieren österreichische Betriebe von europäischen Programmen wie „Horizon Europe“, das mit einem Budget von 95,5 Milliarden Euro das größte Forschungs- und Innovationsprogramm der EU darstellt.

